Angleški klubi z bajnimi prihodki vedno bolj nedotakljivi

Deloitte je objavil izsledke iz študije, ki je analizirala sezono 2021/22, v kateri je med bilo med najbogatejšimi 20 klubi na svetu kar 11 angleških. Aktualni prvak premier league Manchester City je ohranil prvo mesto, saj je pridelal 731 milijonov evrov prihodkov, na drugem mestu pa je s 713,8 milijona prihodkov ostal madridski Real, ki je osvojil španski naslov in ligo prvakov. Liverpool (701,7) se je s sedmega povzpel na tretje mesto, v prvi deseterici pa so končali še Manchester United (4./688,6), Chelsea (8./568,3), Tottenham (9./523,0) in Arsenal (10./433,5), med prvo dvajseterico pa od Angležev še West Ham (15.), Leicester (17.), Leeds (18.), Everton (19.) in Newcastle (20.). Prvih 20 klubov na lestvici je skupaj pridelalo 9,2 milijarde evrov prihodkov, kar je 13 odstotkov več kot v sezoni 2020/21.

Največ zaslug za to ima seveda vrnitev navijačev na štadione, saj je bila minula sezona prva po (skoraj) popolni sprostitvi ukrepov, povezanih s covidom-19. Paris Saint-Germain je zasedel 5. mesto (654,2), Bayern 6. (653,6) in Barcelona 7. (638,2). Juventus je 11., Atletico Madrid 12., Borussia Dortmund 13., Inter 14. in AC Milan 16.

»Malo verjetno je, da bi kdo lahko ogrozil finančno prevlado premier league v naslednjih sezonah. To je še posebej očitno v času, ko ti klubi še naprej privabljajo mednarodne vlagatelje, ki pogosto – v najboljših primerih – vzpodbujajo osredotočanje na dobičkonosnost, a tudi uspehe na zelenici. Najverjetneje gre zadaj za vprašanje ne če, temveč kdaj bo vseh 20 klubov premier league na lestvici najbogatejše trideseterice,« je BBC citiral Sama Boora, direktorja Deloittove skupine za športno poslovanje (Sport Business Group).

Kot piše v 26. izdaji Deloittovega poročila Football Money League, so evropski klubi le za malo zgrešili rekordno mejo prihodkov iz sezone 2018/19, ki je znašala 9,3 milijarde.

»Evropski nogomet je na pravi poti. Skupni prihodki 20 evropskih nogometnih klubov z največjo prodajo bo morda že naslednje leto presegel mejo desetih milijard,« je povedal Stefan Ludwig, partner in vodja skupine Sport Business. V začetku leta 2020 je koronska pandemija močno prizadela tudi profesionalni nogomet. V mnogih državah so tekme odpovedali ali pa so te potekale brez gledalcev. Padli so tudi medijski prihodki. Na splošno je to vodilo do padca prihodkov, tudi pri vrhunskih klubih.