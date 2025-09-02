Angleški klubi zapravili rekordnih 3,5 milijarde evrov

Prvoligaški klubi v angleškem nogometnem prvenstvu premier league so v poletnem prestopnem roku prebili rekordne tri milijarde funtov, kar je približno 3,47 milijarde evrov, poroča finančna družba Deloitte. Meja je padla po rekordnem prestopu Šveda Alexandra Isaka za 144 milijonov evrov iz Newcastla v Liverpool.

Letošnja številka je po ocenah finančne družbe Deloitte podrla prejšnji rekord pred dvema poletjema v višini 2,73 milijarde evrov. Liverpool je v tem oknu porabil več kot 514 milijonov evrov, kar je rekord za klube iz premier league, pri čemer so Arsenal, Chelsea, Manchester United in Isakov nekdanji klub Newcastle vsi presegli mejo 200 milijonov funtov oziroma 232 milijonov evrov.

Direktor v skupini Deloitte Sports Business Group Tim Lunn ocenjuje, da to dokazuje tekmovalno naravo angleške lige – več ekip na tekmovanjih v Evropi kot kdaj koli prej in veliki klubi, ki se poskušajo vrniti v Evropo. »Mislim, da tekmovalna narava vstopa v Evropo še nikoli ni bila bolj očitna. To se odraža tudi v količini posla, ki se opravlja. Ne nujno le skupna poraba, ampak tudi količina posla v teh klubih in iz njih kaže na veliko željo, da se izboljšajo in uvrstijo na želena evropska mesta,« je ocenil Lunn.

Prvo leto novega cikla domačih televizijskih pravic je skupaj z rekordnimi šestimi angleškimi klubi, ki so imeli na voljo nepričakovane prihodke od lige prvakov, pripomoglo k finančni moči za ta najnovejši porast porabe. »Torej je to le posledica uspeha lige ter njene velikosti in obsega - ne le v zadnjih letih, mislim, da se vračamo še dlje v preteklost. To je bil začetek novega štiriletnega cikla TV-pravic. Prej so se prodajale le v triletnih ciklih, zdaj pa so to podaljšali za eno leto, več tekem je na televiziji kot kdaj koli prej, torej večje skupne pristojbine za televizijske pravice,« je pojasnil Lunn. To je že deseto poletje zaporedoma, ko je bruto poraba angleške elitne lige dosegla desetmestno številko.