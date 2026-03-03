  • Delo mediji d.o.o.
Nogomet

Angleški kralj strelcev: Šeško je še vedno precenjen

Legendarni angleški napadalec Alan Shearer, z 260 goli rekorder premier league, opozarja, da Benjamina Šeška v Manchestru še čaka nekaj izzivov.
Benjamin Šeško se približuje najboljšim strelcem v angleški ligi. FOTO: Darren Staples/AFP
Galerija
Benjamin Šeško se približuje najboljšim strelcem v angleški ligi. FOTO: Darren Staples/AFP
Nejc Grilc
3. 3. 2026 | 10:25
3. 3. 2026 | 11:59
1:59
A+A-

Nekoliko slabši začetek sezone je preizkusil potrpljenje Benjamina Šeška, Radečan je prvi pravi izziv v dresu Manchester Uniteda prestal z odliko. V zadnjih tednih se je z nizom zmagovitih zadetkov prelevil v junaka Old Trafforda, niti trener Michael Carrick ne more več gledati stran. Alan Shearer ga hvali, a opozarja, da mu bo v prihodnje težje.

image_alt
Navijač rdečih vragov ima raje Šeška kot ženo

Po prihodu Carricka na klop Uniteda se je začela renesansa slovitega kluba, v jasni viziji nekoč odličnega zveznega igralca je Šešku pripadlo mesto na klopi. Carricku je visokorasli napadalec s številko 30 na hrbtu odgovarjal z zadetki, minuli konec tedna ga je uvrstil v začetno enajsterico in Šeško je znova odločil tekmo z golom za 2:1 in zmago proti Crystal Palaceu.

Alan Shearer opozarja, da Šeška čakajo težji izzivi, ko bo začenjal od prve minute. FOTO: Scott Heppell/Reuters
Alan Shearer opozarja, da Šeška čakajo težji izzivi, ko bo začenjal od prve minute. FOTO: Scott Heppell/Reuters

»Še vedno sem mnenja, da je Manchester United zanj odštel preveč denarja in da je precenjen, a v zadnjem obdobju igra zelo dobro. Carrick že ve, zakaj je bil previden s tem, da ga uvrsti v začetno enajsterico, kot igralec s klopi pa je opravil svojo nalogo. Šele ko bo 12 ali 15 tekem začel v prvi postavi, bomo lahko ocenjevali njegovo uspešnost. Če mu bo takrat uspevalo, bo lahko postal velik napadalec,« njegove igre ocenjuje Shearer, z 260 goli najboljši strelec v zgodovini premier league in v zadnjih letih priznan komentator nogometnega dogajanja na Otoku.

image_alt
Šeško postavil rekord sezone, pa vendar ni najhitrejši

Šeška nov izziv čaka že jutri, ob 21.15 bo z Unitedom igral proti Newcastlu.

Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Napad na Iran

Andrej Šter: Čudim se, da so agencije prodajale aranžmaje v te kraje

Dolgoletni vodja konzularne službe pravi, da je skupna akcija EU trenutno nemogoča, tudi veliko bi tvegali, če bi ljudi zbrali za polet na določenem kraju.
Saša Bojc 2. 3. 2026 | 15:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo dogajanje

Trump napovedal nadaljevanje obsežnih vojnih operacij

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
2. 3. 2026 | 06:41
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski poleti

Schlierenzauer že dolgo proučuje Domna, pri tem je opazil zanimivo podrobnost

Domen Prevc z rekordnim poletom na Kulmu navdušil tudi tuje poznavalce tega športa. Slovenski šampion se je v zraku počutil kakor pilot in letalo hkrati.
Miha Šimnovec 2. 3. 2026 | 18:47
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Prva dama brez stika z resničnostjo

Zakaj njen nastop buri duhove? Govorila bo o miru v času, ko je Trump napadel Iran
1. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Več iz teme

Benjamin Šeškopremier leagueManchester UnitednogometAlan Shearernaši na tujem

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

