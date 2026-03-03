Angleški kralj strelcev: Šeško je še vedno precenjen

Nekoliko slabši začetek sezone je preizkusil potrpljenje Benjamina Šeška, Radečan je prvi pravi izziv v dresu Manchester Uniteda prestal z odliko. V zadnjih tednih se je z nizom zmagovitih zadetkov prelevil v junaka Old Trafforda, niti trener Michael Carrick ne more več gledati stran. Alan Shearer ga hvali, a opozarja, da mu bo v prihodnje težje.

Po prihodu Carricka na klop Uniteda se je začela renesansa slovitega kluba, v jasni viziji nekoč odličnega zveznega igralca je Šešku pripadlo mesto na klopi. Carricku je visokorasli napadalec s številko 30 na hrbtu odgovarjal z zadetki, minuli konec tedna ga je uvrstil v začetno enajsterico in Šeško je znova odločil tekmo z golom za 2:1 in zmago proti Crystal Palaceu.

Alan Shearer opozarja, da Šeška čakajo težji izzivi, ko bo začenjal od prve minute. FOTO: Scott Heppell/Reuters

»Še vedno sem mnenja, da je Manchester United zanj odštel preveč denarja in da je precenjen, a v zadnjem obdobju igra zelo dobro. Carrick že ve, zakaj je bil previden s tem, da ga uvrsti v začetno enajsterico, kot igralec s klopi pa je opravil svojo nalogo. Šele ko bo 12 ali 15 tekem začel v prvi postavi, bomo lahko ocenjevali njegovo uspešnost. Če mu bo takrat uspevalo, bo lahko postal velik napadalec,« njegove igre ocenjuje Shearer, z 260 goli najboljši strelec v zgodovini premier league in v zadnjih letih priznan komentator nogometnega dogajanja na Otoku.

Šeška nov izziv čaka že jutri, ob 21.15 bo z Unitedom igral proti Newcastlu.