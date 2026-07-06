Angleški mediji po slavju na Azteci: Največja zmaga zunaj britanskega otočja

Prislovično kritični angleški mediji, ki nikoli ne skoparijo s podajanjem negativnih ocen, so se z izbranimi besedami odzvali na junaško predstavo angleške reprezentance na svetovnem prvenstvu v nogometu v Ciudad de Mexicu. Epska zmaga izbrane vrste treh levov na stadionu Azteca je navdušila vse po vrsti, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Angleška nogometna reprezentanca pod vodstvom selektorja Thomasa Tuchla navdušuje na Otoku in izven meja Anglije. Po zmagi s 3:2 proti Mehiki v osmini finala so vse glasnejše ocene, da bi lahko tokratna generacija ponovila uspeh iz leta 1966.

The Telegraph ni pustil niti kančka dvoma, da so dovoljene sanje o drugem naslovu svetovnega prvaka. »Prišli smo gledat, kako bo Anglija poskušala doseči svojo največjo zmago na svetovnih prvenstvih zunaj Britanskega otočja. Na koncu smo bili priča nečemu še večjemu – epskemu dogodku, o katerem se bo v zgodovini angleške reprezentance govorilo še leta."

»Najprej, konec je bilo mehiškega niza 26 tekem brez poraza na stadionu Azteca, ki se je vlekel vse od leta 2013. Vse skupaj se je končalo tako, da je moral tisti nesrečni možakar za mešalno mizo pritisniti gumb za predvajanje in skoraj 78.000 Mehičanov prisiliti v poslušanje pesmi kultnega verza iz neuradne angleške nogometne himne 30 let bolečine.«

Tudi pri The Guardianu so ostali skorajda brez besed: »To lahko štejemo za najboljšo zmago Anglije v izločilnih bojih SP po letu 1966. Takšnih zmag ni bilo veliko, doslej le devet, vsaka pa je bila zase napeta drama.«

Pri Daily Mirror so izpostavili, da angleškega junaka Juda Bellinghama nista zmotila niti nadmorska višina niti sovražno razpoloženo domače občinstvo. Angliji je pomagal do dramatične zmage nad Mehiko, potem ko je ekipa prestala hud preizkus na stadionu Azteca in kljub igralcu manj zdržala silovit pritisk v drugem polčasu.

Daily Mail piše o angleški epopeji na Azteci. »Anglija z igralcem manj je dobila klasično tekmo, zaznamovano z rdečim kartonom in enajstmetrovkami. Dva gola Bellinghama in zmagoviti zadetek Harryja Kana. Zdaj sledi obračun z Erlingom Haalandom.«

Mehiški tisk pa nasprotno piše o vele-tragediji. Mediotiempo že uvodoma bralce opozori, da je sanj dokončno konec. »Mehika se je vrnila k starim navadam in v osmini finala izpadla proti Angliji na tekmi, ki ji pravijo 'aztecazo'.«

Ob slavju padel čez oglasno ograjo in se poškodval

Selektor treh levov Tuchel je bil po junaški zmagi Anglije prežet z mešanimi občutki, potem ko je Jordan Henderson med praznovanjem padel čez reklamni pano ter staknil zapleteno poškodbo zapestja.

Zadnji žvižg je sprožil divje slavje, igralci so se zgrinjali na igrišče, nato pa so stali pred svojimi navijači za zdaj že tradicionalno izvedbo pesmi Wonderwall skupine Oasis.

Rezervist Henderson pa je po skupnem petju grdo padel, ko se je povzpel nazaj čez reklamne panoje, igrišče pa je zapustil na nosilih, preden so ga odpeljali v bolnišnico.

»To je bil en tak vrtiljak čustev. Ponosen sem na miselnost in odnos, sem seveda izčrpan in čustven, a tudi žalosten, ker se je Jordan poškodoval,« je Tuchel slikovito opisal mešane občutke.

Selektor Anglije Thomas Tuchel je za tekmo ali dve umiril kritike. FOTO: Paul Childs/Reuters

»Uspelo nam je s čisto miselnostjo, s srcem. Premagali smo vse ovire, ki so nam bile postavljene. Zelo sem ponosen na miselnost in voljo te ekipe. To je za nas zelo, zelo poseben večer,« je dejal Tuchel. »Občutek je skoraj, kot da bi zmagali v finalu ali kaj podobnega.«

Angleški junak Bellingham je rojake pozval, naj si za proslavljanje odmevne zmage nad Mehiko na SP vzamejo prost dan v službi in šoli.

Zvesti navijači so doma bedeli pozno v noč in navijali za svojo ekipo na tekmi, ki se je zaradi časovne razlike začela ob 2. uri zjutraj po britanskem času.

»Pošljite sporočilo šefom in jim povejte, da danes ne boste prišli v službo, tako preprosto je,« je dejal.

»Otroci, ostanite doma in ne hodite v šolo, starši, ne hodite v službo, uživajte v dnevu in si vzemite prosto, če le lahko, takšni večeri so redkost.«