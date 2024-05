Angleški navijači bodo spali pri prostitutkah

Köln z znamenito katedralo ob Renu je za turiste eno najbolj priljubljenih nemških mest in bo tudi eno najbolj obleganih prizorišč evropskega prvenstva v nogometu. Štadion RheinEnergie bo gostil pet tekem, med njimi tudi med Anglijo in Slovenijo 25. junija.

V mestu pričakujejo prek 100.000 angleških navijačev, velika večina jih ne bo imela vstopnic. Cene namestitev so šle v nebo, prostih sob praktično ni več. Kot je poročal časnik The Sun, so angleški navijači rezervirali vseh 120 sob v Paschi, največji javni hiši v Nemčiji.

»Hoteli so tako navili cene, da je ceneje spati v bordelu,« je povedal eden od navijačev.

Poleg prijateljic noči naj bi goste v skušnjavo vabili tudi kitajski vohuni. Hotel Pascha z 12 nadstropji in 120 zaposlenimi prostitutkami je namreč leta 2021 za 12 milijonov evrov kupila kitajska bogatašinja Jing Hu in javna skrivnost je, da so v devetem nadstropju nastanjeni kitajski vohuni. Angleški navijači naj bi bili za pretkane agente lahka tarča za novačenje.

Penzijon Pascha se je že odzval na tovrstne zapise in hudomušno objavil, da ponuja poseben popust za vohune. »Angleški gostje so vedno dobrodošli pri nas in naše osebje komaj čaka, da jim ustreže,« so zapisali.

Mnogi angleški navijači bodo v Nemčijo prišli brez vstopnic. FOTO: Andrea Comas/Reuters

