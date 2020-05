Angleški navijači naj bi se septembra vrnili na štadione

London – Izvršni direktor angleške premier league Richard Masters je napovedal, da bi se lahko navijači postopno začeli vračati na tribune nogometnih štadionov v Angliji septembra z začetkom nove, sezone 2020/21 angleškega prvenstva. Ta se bo predvidoma začela 11. septembra in končala 23. maja 2021.



Elitni angleški klubi bodo sezono 2019/20, ki je bila ustavljena zaradi pandemije novega koronavirusa, predvidoma nadaljevali 17. junija. Na sporedu je še 92 tekem pred praznimi tribunami.

Pripravljen tudi črni scenarij

»Nihče ne ve, do kdaj bomo igrali za zaprtimi vrati štadionov. Zato je prav, da imamo pripravljene načrte za izredne razmere, vendar v klubih vlada optimizem, da bomo v prihodnji sezoni znova videli navijače na štadionih, njihovo vračanje pa bo postopno. To bo seveda prispevalo k dvigu morale nas vseh in prav za to si prizadevamo,« je Masters povedal za Sky Sports News.



Pripravljen je tudi načrt, da bi prvaka sezone 2019/20 razglasili za zeleno mizo, če se bodo poslabšale epidemiološke razmere. A upajo seveda, da do tega ne bo prišlo. Večina klubov je do prekinitve prvenstva odigrala po 29 tekem.



Vodi Liverpool, ki ima ogromno prednost pred zasledovalci in je na dobri poti k svojemu prvemu naslovu po 30 letih. Rdeči so zbrali 82 točk, sledijo pa Manchester City s 57, Leicester s 53, Chelsea z 48 in Manchester United s 45. Med strelci je na vrhu Leicesterjev Jamie Vardy z 19 zadetki.