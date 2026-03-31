Angleški navijači so proti sistemu VAR, a jih nihče ne upošteva

V anketi Združenja angleških navijačev (FSA) je sodelovalo 8000 navijačev, ki podpirajo 20 klubov v premier league. Tri četrtine navijačev je dejalo, da ne podpirajo sistema VAR (video assistant referee), poročata britanski BBC in francoska tiskovna agencija AFP.

Kar 90 odstotkov navijačev meni, da uvedba sobe za VAR ni pripomogla k boljši izkušnji obiska tekem, 91 odstotkov pa jih meni, da je škodovala spontanosti ob proslavljanju zadetkov.

Še več, 94 odstotkov vprašanih se ni strinjalo z oceno, da je ogled tekem na televizijskih ekranih zaradi VAR boljši. »Rezultati kažejo, da bi velika večina navijačev rada ukinila sistem VAR. Zdaj je ta z nami že zelo dolgo in videli smo negativne posledice njegove uporabe,« je dejal predstavnik FSA Thomas Concannon.

»Ljudje so jezni zaradi časa, ki si ga vzamejo v sobah za VAR, natančnosti in vsega, kar uničuje spontanost posebnih trenutkov na tekmah,« je še dodal.

Odzvalo se je tudi vodstvo lige in zapisalo, da se zaveda pomena zmanjševanja vpliva VAR na izkušnje navijačev: »Naše raziskave v okviru neprestanega dialoga z navijači kažejo, da so ti naklonjeni ohranitvi VAR, a si želijo izboljšanja njegove uporabe.«

Britanski BBC dodaja, da je malo možnosti za ukinitev VAR v premier league. Leta 2024 je 19 od 20 klubov glasovalo za ohranitev sistema, proti je bil le Wolverhampton, ki je na skupščini predlagal glasovanje o tej zadevi. Da bi ukinili VAR, bi moralo proti glasovati 14 od 20 klubov med angleško elito.

Po podatkih neodvisne komisije za pregledovanje ključnih dogodkov na tekmah (KMI) je bila stopnja natančnosti sodniških odločitev od uvedbe VAR na tekmah premier league med 96 in 97 odstotki, časovnih zamud pa je v zadnjih dveh sezonah po podatkih KMI 25 odstotkov manj, je še zapisal BBC.

Concannon je povedal, da bi morali v vodstvu tekmovanja upoštevati mnenja navijačev, ki so prevečkrat preslišana. »Najbolj razočarani smo, ko moramo poslušati krilatice, da smo navijači bistvo nogometa,« je še dodal predstavnik FSA.