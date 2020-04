Angleški nogometaši bodo dokončali sezono

London – Angleški nogometni klubi v premier league so se na današnjem sestanku zavezali, da bodo v vsakem primeru dokončali sezono 2019/20, o terminih tekem pa niso razpravljali. Elitno angleško prvenstvo so zaradi pandemije novega koronavirusa prekinili 13. marca, tekmovanje pa se po vladni prepovedi ne bo nadaljevalo vsaj do 7. maja.



Udeleženci premier league so se na današnjem sestanku strinjali, da bodo sezono nadaljevali tudi po 30. juniju in da bodo odigrali vseh manjkajočih 92 tekem. Skupni cilj vseh pa je, da bi tekmovanju prižgali zeleno luč šele, ko bodo razmere za igro varne in ko bodo dobili dovoljenje vladnih institucij.



Elitno angleško nogometno tekmovanje so prekinili devet kol pred koncem.V najboljšem položaju je Liverpool, ki ima – sicer ob odigrani tekmi več – kar 25 točk prednosti pred drugouvrščenim Manchester Cityjem.