Angleški plemič bo navijal za dve reprezentanci

Sedemkratni svetovni prvak formule 1 sir Lewis Hamilton je pred dirkaškim koncem tedna v Monaku razkril, da bo na svetovnem prvenstvu v nogometu držal pesti za dve reprezentanci. Enainštiridesetletni zvezdnik ekipe Ferrari bo svojo podporo enakomerno razdelil med domovino in Brazilijo.

»Zame sta reprezentanci Anglije in Brazilije povsem izenačeni,« je pojasnil Hamilton, ki trenutno v skupnem seštevku svetovnega prvenstva formule 1 zaseda četrto mesto.

»Brazilija je bila od nekdaj moja najljubša ekipa. Ko sem odraščal v Angliji, sem užival v gledanju njihove igre. Očarale so me njihove barve, kultura in izjemna tehnična podkovanost nogometašev, ki so vedno delovali izjemno lahkotno.«

Hamiltonova navezanost na Brazilijo ni naključna. Njegov otroški idol je bil tragično preminuli trikratni svetovni prvak Ayrton Senna, leta 2022 pa so britanskemu dirkaču podelili tudi častno brazilsko državljanstvo. »V Braziliji najbolj obožujem ljudi in njihovo energijo. Gre za izjemno raznoliko državo, v kateri se počutim kot doma,« je poudaril Hamilton, ki ceni tudi socialni vidik tamkajšnjega nogometa, saj številni zvezdniki izhajajo iz revnih ulic.

Zgodovina medsebojnih obračunov na svetovnih prvenstvih sicer močno govori v prid Južnoameričanom. Anglija na velikih turnirjih Brazilije še ni premagala; na štirih medsebojnih tekmah na SP so Angleži enkrat remizirali in trikrat izgubili, nazadnje leta 2002 v četrtfinalu po znamenitem Ronaldinhovem golu.