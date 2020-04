Angleški reprezentant priredil zabavo s prostitutkama

Ljubljana – Angleški nogometni reprezentant Kyle Walker se je pred dnevi obrnil na javnost in pozval ljudi, naj v obdobju pandemije novega koronavirusa spoštujejo ukrepe vlade in ostanejo doma. Toda kmalu zatem si je privoščil veliko neumnost, saj je na svojem domu priredil zabavo s seksom.



Walker je s svojim prijateljem k sebi povabil prostitutki in jima za prijetne trenutke plačal 2200 funtov. To so izbrskali novinarji tabloida The Sun in objavili zgodbo. Nogometaš, proti kateremu so vodilni možje Manchester Cityja že sprožili disciplinski postopek, je obžaloval nespametno potezo.



»Rad bi se opravičil svoji družini, prijateljem, nogometnemu klubu, navijačem in javnosti, ker sem jih pustil na cedilu. Kot javna oseba sem zgled marsikomu, zato si tega zares ne bi smel privoščiti,« je v opravičilu zapisal 29-letni branilec iz Sheffielda, ki je od leta 2011 zbral 48 nastopov za izbrano vrsto Anglije.



Odgovorni pri Manchester Cityju so že napovedali, da ga bodo kaznovali. »Nogometaši so svetovni vzorniki, naše osebje in igralci podpiramo ukrepe zdravstvenih organizacij v boju proti novemu koronavirusu. Kyle pa je ravnal prav nasprotno, zato smo zelo razočarani,« so sporočili iz kluba, v katerem so se v prejšnji sezoni veselili naslova angleških prvakov.