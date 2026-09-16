Angleški selektor obžaluje, da na Azteci ni pojedel trave

Angleška nogometna zveza je danes izdala dokumentarni film z naslovom Reflections: England's World Cup Journey, v katerem je angleški selektor Thomas Tuchel spregovoril o nedavnem svetovnem prvenstvu. Na mundialu v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki so Angleži zasedli tretje mesto, potem ko so jih v polfinalu premagali Argentinci.

Nemški strateg je izpostavil povezanost reprezentantov in se dotaknil tudi razburljive tekme v osmini finala, ko je Anglija na štadionu Azteca ugnala domačo reprezentanco Mehike. »Po tekmi sem poslal sporočilo prijatelju in napisal sem le: "Žal mi je, da po tekmi nisem pojedel nekaj trave, da bi nekaj od tega za vedno obdržal v sebi." Takšen je bil občutek. Takšen je bil trenutek,« je v intervjuju z nekdanjim napadalcem Danielom Sturridgeem povedal Tuchel.

Trije levi so ob premoru vodili z 2:1, toda kmalu po vrnitvi iz slačilnice je bil izključen Jarell Quansah. Nekaj minut kasneje je kazenski strel uspešno izvedel Harry Kane, mehiški napadalec Raul Jimenez pa je zabil peti gol tekme in tako tudi postavil končni izid.

»Ta tekma je imela prav vse, kar si lahko zaželiš,« je bil iskren 53-letnik. »Če si potreboval kakršenkoli dokaz, kaj je to pomenilo za te igralce in kakšen odnos imajo med seboj, je bil to trenutek, ko je Jordan padel in si zlomil roko. V sekundi so bili igralci že ob njem. Vsi do zadnjega so prenehali s proslavljanjem, oblikovali ščit in zaščitili Jordana – nikamor se niso odpravili, pokazali so pravo sočutje. To je bilo res nekaj posebnega.«

Anglija je nato v četrtfinalu premagala še Norveško, po porazu z Argentino pa je igrala tekmo za tretje mesto, v kateri je nadigrala Francijo (6:4). Tuchelovi varovanci bodo znova v akciji konec septembra, ko bodo na sporedu tekme lige narodov. Anglija je v skupini A3, v kateri bodo nastopile tudi reprezentance Španije, Hrvaške in Češke.