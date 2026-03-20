Angleški zvezdnik bliže odhodu na Old Trafford kot obstanku na Camp Nouu

Angleški nogometni napadalec in reprezentant Marcus Rashford je imel zelo obetavno jesen v dresu Barcelone in zdelo se je, da je njegov odkup pogodbe od Manchester Uniteda le še formalnost. Toda spomladi je zaradi padca forme povsem na stranskem tiru pri trenerju Hansiju Flicku, zaradi česar so pri katalonskem klubu v dvomih, ali je 30 milijonov evrov vreden vložek v igralca, ki izgublja stik z udarno enajsterico, upravičen. V začetku januarja je bila igralčeva usoda v dresu Barcelone praktično zapečatena – v pozitivnem smislu. Njegove predstave v prvem delu sezone so bile navdušujoče, dogovorjena odkupna cena pa se je za napadalca takšnega kova zdela kot izjemen posel.

Danes so razmere v pisarnah na Camp Nouu povsem drugačne. Če je Rashford na prvih 20 tekmah zbral sedem golov in osem asistenc, je v zadnjih 15 nastopih dosegel le še tri in eno podajo.

Hansi Flick, ki od svojih varovancev zahteva brezkompromisen značaj, je 27-letnega Angleža javno opomnil: »Verjamem, da ima še veliko neizkoriščenega potenciala. S svojo hitrostjo in tehniko nam lahko ponudi več. Želim videti najboljšo različico vsakega posameznika – to je vprašanje odnosa do dela.« A Flickove besede niso obrodile sadov. Na zadnjih dveh srečanjih proti Sevilli in Newcastlu Rashford sploh ni stopil na igrišče, kar nakazuje na resno izgubo zaupanja strokovnega štaba.

Manchester Uniteda je že odločno zavrnil podaljšanje posoje, ali se bo Barcelona odločila za odkup ali pa se bo Rashford vrnil na Old Trafford.