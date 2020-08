V torek uspešna Manchester United in Inter

Potem ko sta sinoči opravila svojein, v majici katerega blesti tudi vratarter si zagotovila nastop v polfinalu Uefine evropske lige, se štirje nogometni klubi borijo za podoben dosežek tudi v drevišnjih tekmah četrtfinala na turnirju v Nemčiji.Ob 21. uri sta v Gelsenkirchnu krenila po zmagoin, v Duisburgu pain. Vsi štirje pretendenti za polfinale so kakovostni. Polfinalni tekmi bosta 16. in 17. avgusta v Kölnu in Düsseldorfu,. Zmagovalec se bo prebil v skupinski del lige prvakov v sezoni 2020/21. Če pa si je zmagovalec evropske lige preboj v ligo prvakov zagotovil že v domačem prvenstvu, bo mesto pripadlo tretjeuvrščenemu iz francoske lige Rennesu.