Anglež, ki bi lahko Jana Oblaka kmalu zamenjal za Benjamina Šeška

Manchester United si po aktivnem poletnem prestopnem roku, ko so v klub prispeli Matheus Cunha, Bryan Mbeumo in Benjamin Šeško, želi dodatno okrepiti svoje vrste. V klubu si že dalj časa ogledujejo Conorjaa Gallagherja, ki je trenutno član Atletico Madrida.

Po poročanju Fabrizia Romana želijo igralca dobiti zgolj na posojo, nakupu pa v Unitedu niso preveč naklonjeni. Pogovori med igralcem in klubom so menda potekali že v zadnjem prestopnem roku, ko je United želel v zadnjem hipu urediti prestop, a se odgovornim želja ni uresničila.

Gallagher se je Atleticu pridružil lani za slabih 40 milijonov evrov in od tedaj nikakor ne najde forme, ki ga je krasila v njegovi zadnji sezoni pri Chelseaju, ko se je pogosto znašel v vlogi kapetana. V Španiji je daleč od tega, da bi si nadel kapetanski trak. Na 43 tekmah v prvi španski ligi je dosegel štiri zadetke in prispeval zgolj tri asistence ter v povprečju igral 45 minut na tekmo. O manku trenerjevega zaupanja priča tudi to, da je Gallagher letos v prvi postavi začel zgolj dve tekmi.

Anglež se nikakor ne uspe dokazati v dresu Atletica. FOTO: Susana Vera/Reuters

V Madridu zasluži približno 200 tisoč evrov na teden, s čimer je četrti najbolje plačan igralec pri Atleticu. Pred njim so zgolj Jan Oblak, Julián Alvarez in Antoine Griezmann.

Gallagher se mora kmalu vrniti v igralno formo, če želi z angleško reprezentanco odpotovati na svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi. Angleži so se pod taktirko Thomas Tuchla oktobra z zmago nad Latvijo kot prva evropska reprezentanca uvrstili na prihodnji mundial.