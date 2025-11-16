Angleževa dvojna misija

Švedska, nekdanja svetovna velesila in skandinavska nogometna številka 1, je pred zadnjim dvojčkom kvalifikacijskih tekem za uvrstitev na svetovno prvenstvo v nogometu leta 2026 presenetljivo trdno na zadnjem mestu s komaj eno točko: osvojila jo je prav v Stožicah, kjer se je tako rekoč začel njen nepričakovani kvalifikacijski polom, saj je zapravila vodstvo. Po štirih kvalifikacijskih tekmah so vodilni možje švedskega nogometa le ukrepali, namesto slovitega Danca Jona Dahla Tomassona jo bo vodil Anglež Graham Potter. Začel je slabo, s porazom v Švici z 1:4.

Potter je napol Šved, zato ni presenečenje, da so vodilni možje najprej potrkali na njegova vrata, ne glede na to, da je bil na klubski ravni v zadnjih letih neuspešen. Pred kariernim izzivom in prestopom k Chelseaju leta 2022 je bil eden od najbolj cenjenih angleških trenerjev med številno tujsko legijo. Pri Brightonu je opravil odlično nalogo in si prislužil klic londonskih modrih.

Švedom je pisan na kožo zaradi svojega minulega odličnega dela pri Östersundu, leta 1996 ustanovljenem klubu, kjer je bil od leta 2011 do 2018. Potterja so, takrat je bil šele na začetku trenerske kariere in trener univerzitetnega moštva, izbrali in mu zaupali četrtoligaša, ki je imel veliko večje ambicije. V sedmih letih pod Potterjevo taktirko je Östersund postal prvoligaš, osvojil pokalno lovoriko in se uvrstil v evropska klubska tekmovanja.