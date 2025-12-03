Angleževa posebnost je postala ritual, nogometaši si sami pripravljajo obroke

Ne le Milan, ki pod taktirko 40-letnega Luko Modrića navdušuje v serie A, tudi Cremonse ima svojega nepogrešljivega veterana. Anglež Jamie Vardy je minuli konec tedna z dvema goloma odločil dvoboj proti Bologni, s čimer je 38-letni napadalec že pri štirih golih za moštvo. Angleževo življenje v Italiji je zanimivo tudi rojakom, a s svojim življenjskim slogom navdušuje tudi Italijane.

Trener Cremoneseja Davide Nicole je dejal, da je Vardy njegov vzor. »V vadbenem centru si sam pripravlja zajtrk. Zaradi njega smo v klubu spremenili način. Prehrambne in kulturne potrebe v moštvu se razlikujejo, vsak ima svoj jedilnik in ga ne nadzorujemo. Naj si gre za zajtrk ali večerjo. Običajno tukaj jedo dvakrat ali trikrat na dan,« je trener odkril enega od razlogov za uspešno sezono. Pohvalil je Vardyjevo držo. »Tudi drugim je vzor. Prvaki so prizemljeni. Vedo, kaj morajo narediti in to tudi naredijo. Nimajo negativnega odnosa do moštva. Najboljši odstopa od povprečnih igralcev, zaradi svojega duha in kar predstavlja. Jamie je zelo samozavesten in na treningih je vselej maksimalen. Ima svoje navade, a je prišel z miselnostjo, da je na voljo za pomoč,« je hvalil nekdanjega zvezdnika premier league, ki je v 342 tekmah zabil 145 golov, in se leta 2016 pod vodstvom italijanskega trenerja Claudia Ranierija veselil naslov angleškega prvaka. Kljub vsemu je Vardyjeva prehranska navada nenavadna, če je še takšna, kot jo je razkril leta 2022.

»Ko se zjutraj zbudim, spijem pločevinko Red Bulla (energijski napitek, op. p.). Dobesedno vstanem iz postelje, spravim otroke gor in dol, jim pripravim zajtrk in potem takoj spijem še en Red Bull. Preden pojem omleto s sirom in šunko, spijem kavo,« je povedal. Na večer tekmo je pil portovec, ker mu je pomagal pri »izklopu« in lažjem spanju.