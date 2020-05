Angleži 17. junija, Italijani tri dni pozneje

Ljubljana - Italijanski minister za šport Vincenzo Spadafora je ob rahljanju ukrepov zoper koronavirus prižgal zeleno luč za nadaljevanje državne nogometne lige, in sicer 20. junija. Mogoče pa bodo nogomet v Italiji igrali še prej, saj si želijo v tednu med 13. in 20. izpeljati povratni polfinalni tekmi ter finale pokala.



Zdravniški odbor je sicer potrdil protokole za tekme, v teh ostaja tudi to, da mora ekipa, če je okužen kateri od njenih članov, v 14-dnevno osamitev v svoj vadbeni center. Okuženi posameznik pa mora v karanteno. Klubi so ob tem zahtevali, da bi karantensko obdobje skrajšali na en teden, kar se lahko ob rahljanju ukrepov še vedno zgodi v prihodnje.



Obenem pa so tudi v angleški ligi napovedali nadaljevanje sezone. Kot poročajo britanski mediji, bodo zaradi pandemije koronavirusa prekinjeno sezono nadaljevali 17. junija z zaostalima tekmama med Aston Villo in Sheffield Unitedom ter Manchester Cityjem in Arsenalom.