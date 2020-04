Angleži bi prvenstvo nadaljevali že čez dober mesec

Ljubljana – Kakor poroča britanski BBC, so predstavniki nogometnih klubov v elitni angleški ligi izrazili željo, da bi se sezona nadaljevala 8. junija. Kako bi odigrali preostalih 92 tekem, še ni znano, jasno pa je, da na tribunah ne bo gledalcev.



Za nadaljevanje sezone bodo morali seveda zeleno luč najprej prižgati vlada in zdravstveni strokovnjaki. Vodilni možje v klubih želijo sezono spraviti pod streho do konca julija. Če bi prvenstvo dejansko nadaljevali 8. junija, bi morali treninge začeti najpozneje 18. maja. Odgovorni v treh klubih – v Arsenalu, West Hamu in Brightonu – so sicer že danes odprli svoje vadbene prostore za individualne treninge.



Na petkovi videokonferenci se bodo predstavniki klubov pogovarjali tudi o tem, kje bi odigrali preostale dvoboje. Možno je, da bodo izbrali le nekaj nevtralnih štadionov ali igrišč za trening, na katerih bi klubi do konca izpeljali sezono in odigrali skupno 92 tekem.



V elitni angleški ligi so zaradi pandemije novega koronavirusa prvenstvo prekinili 13. marca. Relativno strogi ukrepi bodo v tej otoški državi sicer v veljavi vsaj do 7. maja.