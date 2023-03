Angleži in Portugalci v družbi Slovencev

Slovenija v skupini H, Anglija v skupini C ter Portugalska v skupini J imajo 100-odstotni izkupiček po uvodnih dveh nogometnih kvalifikacijskih tekmah za nastop na evropskem prvenstvu v Nemčiji 2024.

Anglija je v skupini C po odmevni četrtkovi zmagi nad Italijo v Neaplju danes na Webleyju premagala Ukrajino z 2:0. Izbranci Garetha Southgata so oba gola dosegli v končnici prvega polčasa, najprej je zadel Harry Kane v 37., nato pa Bukayo Saka v 40. minuti. Kane je že pred dnevi na Apeninskem polotoku dosegel 54. gol in na lestvici prehitel Wayna Rooneyja, danes pa je še povečal svojo bero reprezentančnih zadetkov.

Na drugi tekmi so azzurri na Malti slavili z 2:0. Oba gola sta padla v prvem polčasu, zadela sta Mateo Retegui (15.) in Matteo Pessina (27.).

Na današnji uvodni tekmi v skupini J je Islandija odpihnila Lihtenštajn s 7:0. Aron Gunnarsson je v Vaduzu dosegel »hat-trick«, po en gol so prispevali David Olafsson, Hakon Haraldsson, Andri Gudjohnsen in Mikael Ellertsson.

Portugalska je zanesljivo opravila z evropskima nogometnima palčkoma. Po uvodni domači zmagi nad Lihtenštajnom s 4:0 je danes slavila še v Luksemburgu s 6:0. Za Portugalce je v prvem polčasu dvakrat zadel 38-letni Cristiano Ronaldo (9., 31.), po enkrat pa Joao Felix (15.) in Bernardo Silva (18.). V drugem polčasu sta zadela še Otavio (77.) in Rafael Leao (89.).

Na zadnji tekmi v tej skupini so nogometaši iz Slovaške v Bratislavi premagali tekmece iz BiH z 2:0. Za prvo zmago Slovakov v tem kvalifikacijskem ciklusu sta zadela Robert Mak (13.) in Lukaš Haraslin (40.).

V ponedeljek in torek bodo na sporedu še tekme drugega kroga v preostalih kvalifikacijskih skupinah.