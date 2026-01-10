Angleži o Beniju Šešku: Nanj je vredno počakati

V Rijadu v nedeljo zvečer clasico v finalu španskega superpokala. Beni Šeško z Brightonom, Jaka Bijol na vročem gostovanju pri Derbyju.

Strelsko prebujenje Benjamina Šeška je na Old Trafford prineslo svež val optimizma. Z odhodom Rubena Amorima se je končalo vnaprej na propad obsojeno obdobje, v novo pa vstopajo s slovenskim napadalcem, ki je z ramen snel težak nahrbtnik. »Ni popoln, a ima toliko potenciala, da je nanj vredno počakati,« je o Šešku zapisal vodilni nogometni analitik časnika The Telegraph. Formo bo poskušal vnovčiti v nedeljo, ko United v angleškem pokalu gosti Brighton, poslastica vikenda pa bo odigrana daleč od stare celine. V nogometu je dovolj le nekaj minut, da se položaj postavi na glavo. Minuli konec tedna, po še eni neprepoznavni igri, je bil Šeško tarča kritik angleških medijev, tri dni kasneje je postal junak »rdečih vragov«, ki lahko prinese rezultatski zasuk navzgor. Z dvema goloma je Radečan ...