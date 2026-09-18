Angleži od Infantina zahtevajo pojasnila

Predsednica angleške nogometne zveze Debbie Hewitt je Gianniju Infantinu, predsedniku Mednarodne nogometne zveze (Fifa), poslala pismo, v katerem je zahtevala, naj Švicar razkrije vse dokumente, povezane s projektom prodaje deleža v hčerinski družbi organizacije zasebnim vlagateljem. Obenem si želi pisno pojasnilo glede razveljavitve rdečega kartona ameriškemu reprezentantu Folarinu Balogunu.

Debbie Hewitt, tudi podpredsednica Fife, je zapisala, da bi moral Infantino vse informacije razkriti pred 15. oktobrom, ko bo naslednje zasedanje sveta krovne nogometne organizacije. Pismo je naslovila tudi na generalnega sekretarja Fife Mattiasa Grafstroma in v njem poudarila pomanjkljivosti v upravljanju in razpadu kulture znotraj mednarodne zveze.

Projekt Fifa Forward Enterprise je propadel po ostrem nasprotovanju številnih deležnikov, med drugim državnih zvez in celinskih konfederacij, tudi Evropske nogometne zveze (Uefa) pod vodstvom Aleksandra Čeferina. Kljub temu si Hewittowa želi neodvisne preiskave projekta, osredotočene na to, kako je bil projekt zasnovan in kdo ga zasnoval.

Debbie Hewitt od predsednika Fife želi pojasnila. FOTO: Pool Pool Via Reuters

Infantino se bo na marčevskem kongresu v Maroku, ki bo obenem tudi volilni kongres, potegoval za nov mandat na čelu Fife. Rok za oddajo kandidature za predsednika je 18. november.