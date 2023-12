Angleži po divjanju Poljakov vložili pritožbo na Uefi

Predstavniki angleškega nogometnega kluba Aston Villa so vložili uradno pritožbo pri Evropski nogometni zvezi (Uefi) zaradi »šokantnega vedenja« navijačev Legie iz Varšave pred tekmo evropske konferenčne lige na Villa Parku. Britanska policija je sporočila, da so aretirali 46 navijačev poljskega nogometnega kluba med nemiri v Birminghamu ob tekmi konferenčne lige proti Aston Villi. V izgredih so bili ranjeni štirje policisti, enega so morali hospitalizirati.

Policija je sporočila, da se je uro pred začetkom tekme, ki so jo z 2:1 dobili Angleži, zgodil organiziran napad poljskih navijačev na redarje, zaradi česar so jim prepovedali vstop na štadion. Domneva se, da so nemiri izbruhnili, ker navijačem zaradi nasprotovanja predstavnikov poljskega kluba niso razdelili vstopnic zunaj igrišča, kot je bilo pričakovano. Po navedbah britanske policije so proti policistom metali in izstrelili različne izstrelke, tudi rakete.

Villa si je z zmago že zagotovila preboj v izločilne boje konferenčne lige, blizu tem je krog pred koncem tudi Legia, ki je na drugem mestu v skupini E, ima pa tri točke prednosti pred Alkmaarjem in šest pred Zrinjskim.