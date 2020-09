Angleži po pravi drami vendarle strli odpor žilavih Islandcev

Ljubljana – Angleški nogometaši so po pravi drami v zadnjih trenutkih tekme na tujem v ligi narodov vendarle strli odpor Islandcev. Izbranci selektorjaso zmagali z 1:0 (0:0).Čeprav so imeli Angleži večji del dvoboja na štadionu Laugardalsvöllur v Reykjaviku pobudo, so se zmagovitega gola veselili šele v 90. minute, ko je bil z bele točke natančen. Njihovo proslavljanje se še ni dobro končalo, ko so si po prekrškuenajstmetrovko v sodnikovem dodatku prislužili tudi Islandci. Toda za razliko od Sterlinga domači dogometašni zadel v polno.Tako je ostalo pri izidu 1:0 in zmagi za izbrano vrsto Anglije, sicer tretjeuvrščeni reprezentanci v lanski ligi narodov. Lovoriko v tem tekmovanju branijo Portugalci, ki v večerni tekmi brez svojega prvega zvezdnikagostijo svetovne podprvake Hrvate.