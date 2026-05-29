Angleži postavili rekord, vpleten tudi Šeško

Angleška premier league bo drugo sezono zapored v evropskih tekmovanjih zastopana z devetimi klubi, s čimer je izenačila svoj rekord. Zadnji si je nastop zagotovil Crystal Palace, zmagovalec konferenčne lige. Angleži bodo imeli tako kar pet predstavnikov v ligi prvakov, Crystal Palace pa se bo Bournemouthu in Sunderlandu pridružil v evropski ligi. V konferenčni ligi bo nastopal Brighton. Vse to je znano še pred sobotnim finalom lige prvakov v Budimpešti, v katerem se bosta merila PSG in Arsenal.

Peterica v ligi prvakov

V najelitnejšem klubskem tekmovanju bodo igrali Arsenal, Manchester City, Manchester United, pri katerem se je uveljavil tudi slovenski napadalec Benjamin Šeško, Aston Villa in Liverpool. Premier league je dodatno, peto mesto dobila na podlagi Uefine lestvice koeficientov, ki upošteva uspešnost klubov v evropskih tekmovanjih.

Arsenal si je s naslovom angleškega prvaka zagotovil četrti zaporedni nastop v ligi prvakov. Moštvo Mikela Artete bi lahko v novo sezono vstopilo tudi kot branilec naslova, saj ga v soboto v Budimpešti čaka spopad s PSG.

Benjamin Šeško FOTO: Jason Cairnduff/Reuters

Manchester City bo v ligi prvakov nastopil že šestnajsto sezono zapored, a prvič brez trenerja Pepa Guardiole. Manchester United se med evropsko elito vrača prvič po sezoni 2023/24, potem ko je prvenstvo končal na tretjem mestu. Aston Villa je bila četrta, nastop v ligi prvakov pa si je zagotovila že prej z osvojitvijo evropske lige. Vseh pet angleških klubov bo začelo v ligaškem delu, žreb bo 27. avgusta.

Evropska liga: Sunderland, Crystal Palace in Bournemouth

Bournemouth je prvenstvo končal na šestem mestu in si zagotovil svoj prvi nastop v evropskih tekmovanjih. Sunderland, ki se je ob koncu sezone 2024/25 v premier league prebil skozi dodatne kvalifikacije championshipa, je v dramatičnem zadnjem kolu premagal Chelsea in si drugič doslej priigral evropsko vozovnico, in sicer prav na račun londonskega kluba.

Veselje nogometašev Crystal Palacea FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Tretji angleški predstavnik bo Crystal Palace, ki si je mesto v evropski ligi zagotovil z osvojitvijo konferenčne lige. V finalu je z 1:0 premagal Rayo Vallecano. Vsi trije klubi bodo tekmovanje začeli neposredno v ligaškem delu, v katerem bo nastopilo 36 moštev.

Konferenčna liga: Brighton

Edini angleški predstavnik v konferenčni ligi bo Brighton, ki je sezono končal na osmem mestu. »Galebi« so si šele drugi evropski nastop v zgodovini kluba zagotovili zaradi boljše razlike v golih od Brentforda.

Brighton bo evropsko pot začel v dodatnih kvalifikacijah za ligaški del. Tekmeca bo dobil na žrebu 3. avgusta. Če bo uspešen, ga bo 28. avgusta čakal še žreb ligaškega dela. Tekmi dodatnih kvalifikacij bosta 20. in 27. avgusta.