Angleži se ubadajo s poškodbami, Norvežani z gradbiščem in prometom

Reprezentanci Norveške in Anglije se bosta kmalu srečali v četrtfinalnem obračunu svetovnega prvenstva. Obe ekipi sta tik pred tekmo naleteli na več ovir. Angleže mučijo poškodbe, Norvežani imajo težave s hotelom.

Angleška reprezentanca se v prvi vrsti ukvarja z boleznijo nepogrešljivega Declana Rica, ki je po poročanju tujih medijev staknil virusno okužbo. Vezist se je že pred tem soočal s poškodbo stegenske mišice ter bolečinami v hrbtu in je zato izpustil zadnja dva treninga reprezentance. Rica so v ekipi izolirali, da se okužba ne bi razširila na druge člane.

Thomasu Tuchelu poškodbe na tem mundialu povzročajo precej preglavic. FOTO: Paul Childs/Reuters

Težave s poškodbami imata branilca Reece James in Marc Guehi, oba se ubadata z zadnjo stegensko mišico. Razpoložljivost Guehija bo znana na dan tekme, na položaju centralnega branilca ekipa Thomasa Tuchel še premore zamenjavo. Če pa za nastop ne bosta pripravljena ne Declan Rice in ne Reece James, bo moral Tuchel (znova) najti zasilno menjavo na položaju desnega bočnega branilca. Jarell Quansah, ki je na tem položaju nastopil kot zadnji, je na tekmi proti Mehiki prejel rdeči karton in prepoved igranja na dveh tekmah, Tino Livramento pa se je poškodoval že na prvi tekmi.

Na igrišče zagotovo ne bo stopil Jordan Henderson, ki se je ob proslavljanju zmage nad Mehiko spotaknil na oglasnem panoju in si ob tem nesrečno zlomil levo roko.

Norvežane moti glasnost gradbišča

Norvežani se medtem pred njihovo najpomembnejšo tekmo prav tako ukvarjajo z boleznimi ... in s hoteli. Potem ko so v osmini finala nepričakovano izločili Brazilijo, so se Skandinavci nadejali miru in dobrega spanca. Želja se jim ni uresničila, namesto zasluženega počitka imajo težave z logistiko in nastanitvijo.

Norvežani na pripravah v mestu Fort Lauderdale na Floridi. FOTO: Sam Navarro/Reuters

Ekipa je hotel Dalmar v mestu Fort Lauderdale, kjer naj bi dočakali tekmo z Anglijo, zapustila po prvem dnevu. Igralci so se pritoževali nad glasnimi zvoki, ki so prihajali od bližnjega gradbišča, in mimoidočim prometom, po poročanju tujih medijev je bila vprašljiva tudi čistoča sob. Reprezentanca se je s fifo nato dogovorila, da bo pokrila razliko med starim, cenejšim in novim, dražjim hotelom, če krovna nogometna zveza plača stroške prevoza in varovanja.

Norvežani imajo obenem težave z boleznimi. Nekateri nogometaši so rahlo zboleli, selektor Stale Solbakken pa je navijače že pomiril, saj da so vsi preboleli in da je ekipo zgolj načel pritisk, ki pritiče mundialu.

Katera izmed reprezentanc se bo bolje spopadla z ovirami, bo znano kmalu, tekma je na sporedu v soboto, 11. julija, ob devetih zvečer po našem času.