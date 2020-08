Angleži se vračajo k trem menjavam

London – Angleški nogometni prvoligaši so se na današnjem sestanku soglasno odločili, da v novi sezoni ne bodo več uporabljali petih menjav na tekmo, temveč običajne tri, kot je bil to primer v času pred koronsko krizo. Na klopi pa bo lahko največ sedem rezervnih nogometašev.



Prav tako so se odločili, da bodo še naprej uporabljali pomožno sodniško tehnologijo VAR, in sicer v skladu s protokolom Mednarodne nogometne zveze, ki je prevzela odgovornost za VAR od IFAB, odbora za nogometna pravila. Po novem bodo lahko sodniki pogosteje kot v prvi sezoni uporabljali zaslone ob igrišču, še posebej ob odločitvah o golih, rdečih kartonih in kazenskih strelih.

Neusmiljeno pri prestopih in prepovedanih položajih

Prav tako v novi sezoni ne bo popuščanja glede pravil pri izvedbi enajstmetrovk. Tako bodo ponovili strel, če ga bo vratar obranil in pri tem stal pred golovo črto, prav tako, če bodo igralci s katerim koli delom telesa v kazenskem prostoru med neuspešno izvedbo enajstmetrovke.



Obenem bodo še naprej ostri pri določanju prepovedanega položaja, še naprej bo odločala vsaka malenkost.