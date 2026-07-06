Angleži z desetimi možmi razblinili sanje Mehičanov

Angleška nogometna reprezentanca se je na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi prebila v četrtfinale. Angleži so v osmini finala v Ciudad de Mexicu premagali Mehiko s 3:2 (2:1).

Mehičani so Angleže pričakali polni optimizma. Ob Azteci, napolnjeni z glasnimi navijači, je bila domača vrsta v določeni prednosti tudi zaradi navajenosti na visoko nadmorsko višino – Ciudad de Mexico leži na 2240 metrih.

Obenem je na tem objektu izgubila le dve tekmi, dobila jih je 70, 17 pa igrala neodločeno. Hkrati Mehika na tem SP še ni prejela gola in je dobila vse štiri dosedanje tekme.

Zaradi tega je bila nekoliko zmanjšana vloga favoritov, izbrancev Thomasa Tuchela, ki so se v osmino finala prebili z zmago z 2:1 proti DR Kongu in ostali na lovu za svoj drugi svetovni naslov, prvi po 1966.

Prav Mehičani, ki so v šestnajstini finala odpravili Ekvador, so prvi na tekmi, ta se je začela z enournim zamikom zaradi slabega vremena, resno zagrozili. V 15. minuti je Raul Jimenez nevarno meril z glavo, izkazal pa se je Jordan Pickford.

Harry Kane in Jude Bellingham sta bila asngleška junaka. FOTO: Daniel Becerril/Reuters

Mehičani so vodili igro, aktivneje iskali vodilni gol, medtem ko Angleži v prvih 35 minutah niso pokazali praktično ničesar v napadu. V 36. pa so povedli. V protinapad je povlekel Declan Rice, oddal žogo Bukayu Saki, ta je podal z leve strani na drugo vratnico proti Judu Bellinghamu, ki je neoviran zadel z glavo za 1:0.

Le dobro minuto pozneje je Bellingham znova udaril. Anthony Gordon je ukradel žogo na sredini igrišča, ta je prišla nato do Harryja Kana, ki se je v kazenskem prostoru odločil za podajo v sredino, kjer se je znašel Bellingham in zabil za 2:0 in svoj četrti gol na tem SP.

Mehika pa se je vrnila v igro v 42. minuti. Julian Quinones je po podaji z leve strani prišel do žoge na sedmih metrih in jo poslal pod prečko za 1:2. Tudi zanj je bil to četrti gol tega SP. Jimenez bi v sodniškem dodatku lahko dvakrat poskrbel za izenačenje, a je prvič zgrešil cilj, drugič pa je znova Pickford odlično opravil svoje delo. Malce pozneje je še Bellingham z obrambnim posredovanjem preprečil verjeten zadetek Cesarja Montesa.

Drugi polčas je bolje odprla Anglija in preko Nica O'Reillyja v 49. minuti zadela vratnico, a v 54. minuti ostala brez Jarella Quansaha. Ta je namreč s podplatom zadel v golenico Jesusa Gallarda, sodnik pa je po pregledu posnetka izključil Angleža.

Kljub igralcu manj so Angleži v 58. minuti prišli do enajstmetrovke, ko je Raul Rangel zrušil Gordona, z bele pike pa je Kane v 60. minuti z natančnim strelom povišal na 3:1. Za Kana je bil to šesti gol na tem SP, je pa Bayernov napadalec nato sam zakrivil enajstmetrovko, ki jo je v 69. minuti unovčil Jimenez za 2:3.

Raul Jimenez je z bele točke le omilil poraz Mehičanov. FOTO: Eloisa Sanchez/Reuters

Mehika je nato pritiskala za izenačenje, Anglija pa bolj ali manj zgolj še branila prednost. To je delala dovolj dobro, da se je na koncu veselila.

Na SP sta tako znana dva para četrtfinala, Anglija se bo merila z Norveško, ki je z 2:1 izločila Brazilijo, Francija pa z Marokom. Francozi so z 1:0 ugnali Paragvaj, Maroko pa s 3:0 Kanado.

Danes ob 21.00 se bosta v Dallasu v osmini finala merili sosedi s Pirenejskega polotoka Španija in Portugalska.