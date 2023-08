Angležinje upravičile vlogo favoritinj proti Avstralkam

Po španskih nogometašicah so se v veliki finale ženskega svetovnega prvenstva, ki ga gostita Avstralija in Nova Zelandija, uvrstile tudi Angležinje. Otočanke so bile v drugem polfinalu s 3:1 (1:0) boljše od Avstralk.

Angleško reprezentanco, ki je imela terensko premoč, je v 36. minuti popeljala v vodstvo Ella Ann Toone. V drugem polčasu je za navdušenje na Olimpijskem štadionu v Sydneyju, na katerem se je zbralo 75,784 gledalcev, poskrbela Samantha Kerr, ki je v 63. minuti poravnala rezultat. Toda osem minut pozneje so se po zaslugi Lauren Hemp še drugič gola in prednosti veselile gostje.

V nadaljevanju so domače igralke močno pritisnile, si ustvarile več lepih priložnosti, ki pa jih niso znale unovčiti. Na drugi strani so izbranke selektorke Sarine Wiegman hladnokrvno izkoristile napako avstralske obrambe in prek Alessie Russo v 86. minuti povišale na 3:1, kar je bil tudi končni izid.

Angležinje so tako potrdile vlogo favoritinje in se prebile v zaključni dvoboj, v katerem se bodo v nedeljo za lovoriko pomerile s Špankami. Avstralke bodo poskušale v sobotni tekmi za tretje mesto premagati Švedinje.