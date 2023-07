Angležinje z drugo minimalno zmago

Angleške nogometne reprezentantke so na svetovnem prvenstvu v Avstraliji in na Novi Zelandiji zabeležile še drugo zmago v skupini D in so blizu uvrstitve v izločilne boje. V Sydneyju so pred 40.000 gledalci ugnale Dansko z 1:0.

Edini zadetek je padel v šesti minuti, ko je bila natančna Lauren James. Obe reprezentanci sta imeli svoje priložnosti, evropske prvakinje pa so na koncu le kronale terensko premoč in zabeležile drugo zmago v skupini.

V tej skupini sta se v večernem sporedu v Adelaide pomerili še izbrani vrsti Kitajske in Haitija. Tekma se je končala z zmago Kitajk z 1:0. Azijske predstavnice so od 29. minute igrale z desetimi igralkami, potem ko je bila izključena Zhang Rui. Kljub temu pa je v 73. minuti za minimalno zmago zadela Wang Shuang z bele točke.

Na lestvici ima Anglija šest točk, Danska in Kitajska imata po tri, Haiti pa je brez točk. V torek se bo v zadnjem krogu skupinskega dela Anglija pomerila s Kitajsko, Haiti pa z Dansko.

Zgodaj zjutraj po slovenskem času je bila na sporedu še tekma skupine G med Argentino in Južno Afriko. Po zadetkih Linde Motlhalo (30.) in Thembe Kgatlana (66.) so Argentinke med 74. in 79. minuto napravile zasuk in izenačile prek Sophie Braun in Romine Nunez.

V skupini G sta sicer na vrhu reprezentanci Švedske in Italije s po tremi točkami, Južna Afrika in Argentina imata po današnjem remiju po eno.

Italija in Švedska se bosta v drugem krogu pomerili v soboto ob 9.30. Ob 12.00 sledi prvi dvoboj skupine F med Francijo in Brazilijo, ob 14.30 pa še drugi med Panamo in Jamajko.