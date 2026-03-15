Rdeči vragi gostijo Aston Villo, Šeško spet na klopi

Manchester United in Aston Villa sta ob 15. uri začela osrednjo tekmo konca tedna v premier league. Gre za neposredna tekmeca v boju za tretje mesto na lestvici. Zmagovalec bo zelo blizu vrnitvi v ligo prvakov.
Trener Michael Carrick se je tokrat odločil, da v začetno enajsterico ne bo uvrstil slovenskega napadalca Benjamina Šeška. Začeli so Bryan Mbeumo, Matheus Cunha in Amad Diallo, za njimi Bruno Fernandes. Je pa Jaka Bijol začel tekmo za Leeds, ki gostuje pri Crystal Palaceu.
Arsenal je vse bližje naslovu po novem spodrsljaju Manchester Cityja.
Izidi 30. kola:
Sobota:
Burnley – Bournemouth 0:0
Sunderland – Brighton 0:1
Arsenal – Everton 2:0
Chelsea – Newcastle 0:1
West Ham – Manchester City 1:1
Nedelja:
Crystal Palace – Leeds (15.00)
Manchester United – Aston Villa (15.00)
Nottingham Forest – Fulham (15.00)
Liverpool – Tottenham (17.30)
Ponedeljek:
Brentford – Wolverhampton (21.00)
