Udarec za Angleže, poškodba Chelseajevega zvezdnika

Angleška nogometna reprezentanca bo na zadnji tekmi skupinskega dela svetovnega prvenstva proti Panami lovila prvo mesto v skupini L, pri tem pa selektor Thomas Tuchel ne bo mogel računati na pomembnega člana začetne enajsterice Reecea Jamesa.

Kapetan Chelseaja si je poškodoval zadnjo stegensko mišico in bo izpustil nocojšnji obračun v New Jerseyju. Angleški mediji poročajo, da obstaja resna možnost, da bo 26-letnik manjkal na prvi tekmi izločilnih bojev prihodnji teden. Poškodba predstavlja dodatno skrb za Tuchla, saj je James na uvodnih tekmah proti Hrvaški in Gani odigral vseh 180 minut.

Najverjetnejši kandidat za vlogo novega desnega bočnega branilca je Djed Spence, med možnimi alternativami pa se omenja tudi Jarell Quansah. Anglija je po dveh tekmah, s 4:2 so premagali Hrvaško, proti Gani pa so remizirali brez zadetkov, v dobrem položaju za osvojitev prvega mesta v skupini, a si želi proti Panami potrditi dobro formo pred začetkom izločilnih bojev.

Takole je Jamesu ob težavah pomagal član Chelseajevega mestnega tekmeca Arsenala Declan Rice. FOTO: Peter Cziborra/Reuters

Tuchel bo ob tem skušal najti tudi ustrezno rešitev za Jamesovo odsotnost, saj bi lahko bila ta težava aktualna še v nadaljevanju prvenstva. Chelseajev zvezdnik je imel v minulih sezonah ogromno težav s poškodbami, to pa je zdaj izkusila tudi reprezentanca.

Na tekmi proti Panami, ki se bo začela ob 23. uri, bo tako Tuchel poleg lova na vrh lestvice moral preizkusiti tudi morebitne rešitve za nadaljevanje prvenstva. Zelo zanimivo bo tudi drugo srečanje v skupini L, Hrvaška se bo zoperstavila Gani.