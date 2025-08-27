  • Delo d.o.o.
    Nogomet

    Evrogol Vipotnika, debi Bijola z napako, kako se bo izkazal Šeško? (VIDEO)

    V angleškem ligaškem pokalu je bil Žan Vipotnik najboljši igralec Swanseaja. Leeds izpadel po 11-metrovkah. Zvečer Manchester United pri Grimsbyju.
    Jaka Bijol je debitiral v dresu Leedsa, ki pa ni bil uspešen v Sheffieldu. FOTO: Oli Scarff/AFP
    Galerija
    Jaka Bijol je debitiral v dresu Leedsa, ki pa ni bil uspešen v Sheffieldu. FOTO: Oli Scarff/AFP
    Peter Zalokar
    27. 8. 2025 | 14:30
    27. 8. 2025 | 14:34
    1:44
    A+A-

    V drugem krogu angleškega ligaškega pokala je slovenski reprezentant Žan Vipotnik v 22. minuti dosegel izjemen gol za Swansea, ki je kasneje po 1:1 in in izvajanju 11-metrovk napredoval proti ekipi Plymouth Argyle. Za Leeds je debitiral slovenski branilec Jaka Bijol in odigral vseh 90 minut tekme pri Sheffield Wednesdayu, a njegova ekipa je izpadla po izvajanju kazenskih strelov.

    image_alt
    Zdaj je že preveč cirkusa okrog Benjamina Šeška

    Nocoj bo nastopil tudi Manchester United, trener Ruben Amorim bo morda proti ekipi Grimsby Town prvič v začetno enajsterico uvrstil Benjamina Šeška, ki je na obeh prvenstvenih tekmah vstopil s klopi in še ni dosegel gola. 

    Benjamin Šeško čaka na prvi gol za Manchester United. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters
    Benjamin Šeško čaka na prvi gol za Manchester United. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters

    Bijolov debi je bil dober, na Sofascore si je prislužil solidno oceno 7,4, imel je 93 % uspešnih podaj (110/102), osvojil 10 žog in jih izgubil 8. Dvakrat je prestregel podajo in štirikrat razčistil situacijo pred vrati. Vipotnik je bil z 8,2 najboljše ocenjeni igralec drugoligaša Swanseaja, uspešno je izvedel tudi prvo enajstmetrovko. Njegov zadetek je bil zares spektakularen, žogo je sprejel 30 metrov od vrat, naredil dva koraka in z močnim strelom zadel od prečke. 

    Žan Vipotnik se je veselil zadetka. FOTO: FCL
    Žan Vipotnik se je veselil zadetka. FOTO: FCL

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Novinarska konferenca na Brdu

    Zdaj je že preveč cirkusa okrog Benjamina Šeška

    Selektor slovenske izbrane vrste je razgrnil seznam reprezentantov za prihajajoči tekmi s Švedsko in Švico v kvalifikacijah za mundial 2026.
    Siniša Uroševič 26. 8. 2025 | 18:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Presenečenje v Manchestru

    Jaka Bijol z rezervne klopi gledal potop, Benjamin Šeško popoldan v Fulhamu

    Leeds, moštvo slovenskega reprezentana, ki ni dočakal prvih minut v angleškem nogometnem prvenstvu, je v Londonu prejelo petardo.
    24. 8. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Prva zmaga svetovnega prvaka

    Jaka Bijol nared za krst v premier league

    Z londonskim derbijem in zmago modrih s 5:1 se je začelo 2. kolo angleškega nogometnega prvenstva. Debi za slovenskega reprezentanta?
    23. 8. 2025 | 07:40
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Angleška liga

    Več kot milijon všečkov za Šeška, ki ga hvali tudi nekdanji as rdečih vragov

    Nogometaši Manchester Uniteda bodo prve točke v tej sezoni jutri lovili proti Fulhamu. Danes ognjeni krst Jake Bijola v elitni angleški ligi.
    Miha Šimnovec 23. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Manchester United

    Neville o Šešku: Dajte ga že notri, fant potrebuje nogomet

    Benjamin Šeško je obe tekmi nove sezone za Manchester United začel na klopi, v sredo naj bi v ligaškem pokalu zaigral od prve minute proti Grimsbyju.
    Peter Zalokar 26. 8. 2025 | 14:12
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Remi

    Po vstopu Šeška rdeči vragi takoj povedli, a na koncu ostali brez zmage

    Benjamin Šeško je v igro vstopil v drugem polčasu, a Manchester United ni uspel zadržati vodstva proti Fulhamu. Tekma se je končala z 1:1.
    Žan Urbanija 24. 8. 2025 | 19:29
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Sporna boksarka povsem spremenjena, marsikdo je ne bi prepoznal

    Alžirka Imane Khelif, ki je na poti do lanskega naslova olimpijske prvakinje v Parizu dvignila obilo prahu, je pred kratkim presenetila s svojim videzom.
    Miha Šimnovec 26. 8. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Odstotek dohodnine

    Kdo je največji prejemnik dohodninskega odstotka?

    Razdelili več kot 17 milijonov evrov. Parlamentarnim strankam dobrih 100.000 evrov.
    Barbara Hočevar 27. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZDA

    Tisoče Američanov zasvojenih s pijačo feel free, kaj je v njej?

    Pijača pri mnogih povzroča odvisnost in zdravstvene težave, marsikoga spravi v finančno stisko. Proti proizvajalcu so bile vložene tožbe.
    27. 8. 2025 | 06:31
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Absentizem

    Bolniških vse več, delodajalci na robu potrpežljivosti

    Obrtniki in podjetniki opozarjajo, da breme bolniških nadomestil duši gospodarstvo. Zahtevajo krajše obdobje kritja s strani delodajalcev in so za nadzor THC.
    26. 8. 2025 | 16:35
    Preberite več
    Več iz teme

    Anglijapremier leagueBenjamin ŠeškoŽan VipotnikJaka BijolManchester UnitedLeeds Unitedligaški pokalLeeds

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

