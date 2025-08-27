Evrogol Vipotnika, debi Bijola z napako, kako se bo izkazal Šeško? (VIDEO)

V drugem krogu angleškega ligaškega pokala je slovenski reprezentant Žan Vipotnik v 22. minuti dosegel izjemen gol za Swansea, ki je kasneje po 1:1 in in izvajanju 11-metrovk napredoval proti ekipi Plymouth Argyle. Za Leeds je debitiral slovenski branilec Jaka Bijol in odigral vseh 90 minut tekme pri Sheffield Wednesdayu, a njegova ekipa je izpadla po izvajanju kazenskih strelov.

Nocoj bo nastopil tudi Manchester United, trener Ruben Amorim bo morda proti ekipi Grimsby Town prvič v začetno enajsterico uvrstil Benjamina Šeška, ki je na obeh prvenstvenih tekmah vstopil s klopi in še ni dosegel gola.

Benjamin Šeško čaka na prvi gol za Manchester United. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters

Bijolov debi je bil dober, na Sofascore si je prislužil solidno oceno 7,4, imel je 93 % uspešnih podaj (110/102), osvojil 10 žog in jih izgubil 8. Dvakrat je prestregel podajo in štirikrat razčistil situacijo pred vrati. Vipotnik je bil z 8,2 najboljše ocenjeni igralec drugoligaša Swanseaja, uspešno je izvedel tudi prvo enajstmetrovko. Njegov zadetek je bil zares spektakularen, žogo je sprejel 30 metrov od vrat, naredil dva koraka in z močnim strelom zadel od prečke.