Jezni Arne Slot: Morda sem staromoden, a to je bilo neumno (VIDEO)

Arne Slot je znan kot prijazen trener, ki razume in zaščiti svoje igralce, toda ob izključitvi Huga Ekitikeja na tekmi Liverpoola proti Southamptonu v ligaškem pokalu (2:1) je pokazal, da ima tudi on svoje meje. Mladi francoski napadalec je prejel drugi rumeni karton, ker si je slekel dres, potem ko je dosegel odločilni gol za še eno pozno zmago rdečih. Zaradi rdečega kartona bo izpustil sobotno tekmo pri Crystal Palaceu v premier league. Palace je edini, ki je v tej sezoni premagal Liverpool, in sicer v superpokalu na Wembleyju.

Ekitike je na igrišče prišel ob polčasu, ko je zamenjal Alexandra Isaka, ki je dosegel svoj prvi gol v dresu angleških prvakov. Francoz je prvi rumeni karton prejel le osem minut kasneje, ko je z roko odbil žogo, potem ko je sodnik Thomas Bramall dosodil prosti strel za Southampton. Bramall ni imel druge izbire, kot da Ekitikeja izključi, ko si je ta slekel dres po zmagovitem golu v 85. minuti.

Je Ekitike pozabil, da že ima rumeni karton? FOTO: Phil Noble/ Reuters

Razjarjeni Slot je besnel: »To je bilo neumno in nepotrebno. Presenetilo me je, kako je proslavljal, in še huje, slekel si je dres. Rekel sem mu, da bi ga morda razumel, če bi v finalu lige prvakov zadel v 87. minuti, potem ko bi preigral tri branilce in vratarja ter zadel zgornji kot vrat. V tem primeru proti Southamptonu pa bi bilo prav, da bi se obrnil in se zahvalil Federicu Chiesi za lepo podajo. Star sem 47 let in morda staromoden, ampak tako čutim. Bilo je neumno. V soboto bo kaznovan in to ni idealno,« razočaranja nad obnašanjem Ekitikeja ni skrival Nizozemec.

Tudi izkušeni Andy Robertson je bil kritičen do soigralca: »Prvi karton je neumnost, brcanje žoge stran, poznamo pravila. Dva neumna kartona, a še mlad je in se bo iz tega nekaj naučil. Zelo bi me presenetilo, če bi to še kdaj ponovil.«

Isak je navdušil Anfield z doseženim golom dve minuti pred odmorom in tako odprl svoj strelski račun v Liverpoolu. Šved je stopil v bran konkurentu v napadu: »Prepričan sem, da se v tistem trenutku preprosto ni zavedal, da ima rumeni karton. Včasih, ko dosežeš gol, si v takšnem posebnem stanju. Nesrečno je.«

Ekitike, ki je prišel za 95 milijonov evrov iz Eintrachta, je kasneje na instagramu objavil: »Čustva so me premagala. Opravičujem se družini rdečih.«