    Nogomet

    Šeško v polno, rdeči vragi ostali praznih rok; Bijol uspešen

    Manchester United je kljub golu slovenskega zvezdnika izpadel iz pokala FA proti Brightonu. Zasuk za zmago Leedsa.
    Benjamin Šeško je bil razočaran po porazu proti Brightonu. FOTO: Peter Powell/AFP
    Galerija
    Benjamin Šeško je bil razočaran po porazu proti Brightonu. FOTO: Peter Powell/AFP
    P. Z., STA
    11. 1. 2026 | 19:40
    11. 1. 2026 | 19:45
    1:36
    A+A-

    Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško se je še na drugi zaporedni tekmi vpisal med strelce, a to njegovemu Manchester Unitedu ni pomagalo, da bi se uvrstil v četrti krog pokala FA oziroma da bi premagal prvo oviro v tem tekmovanju. Na Old Traffordu ga je izločil Brighton, zmagal je 2:1.

    Šeško je igral vso tekmo, gol pa dosegel v 85. minuti, ko je bil izid že 0:2. Tretji gol na dveh tekmah je dosegel po kotu, uspešen je bil z glavo. Za goste sta bila natančna Brajan Gruda in Danny Welbeck.

    Zdaj je že bolj ali manj jasno, da United v letošnji sezoni ne bo osvojil lovorike, saj je že izpadel tudi v ligaškem pokalu, v prvenstvu pa mu prav tako ne gre povsem po načrtih. V Evropi sploh ne igra.

    Jaka Bijol je odigral vso tekmo za Leeds. FOTO: Chris Radburn/ Reuters
    Jaka Bijol je odigral vso tekmo za Leeds. FOTO: Chris Radburn/ Reuters

    V igri za pokalni naslov pa ostaja Leeds, drugega slovenskega predstavnika v eliti angleškega nogometa Jake Bijola. Leeds je napredoval, potem ko je v gosteh s 3:1 ugnal Derby County, čeprav je po polčasu zaostajal. Tudi Bijol je odigral celo tekmo.

    Več iz teme

    pokal FAAnglijaManchester UnitedBenjamin ŠeškoJaka BijolLeeds UnitedLeeds

