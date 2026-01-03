  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    McGinn dvakrat v polno, Villa nazaj v zmagovitih tirih

    Aston Villa je v prvi tekmi 20. kola premier league s 3:1 odpravila Nottingham Forest. Zvečer nov test za vodilni Arsenal, jutri Leeds z Manchester Unitedom.
    John McGinn je dosegel dva gola za Aston Villo. FOTO: Ian Walton /Reuters
    Galerija
    John McGinn je dosegel dva gola za Aston Villo. FOTO: Ian Walton /Reuters
    Peter Zalokar
    3. 1. 2026 | 15:26
    3. 1. 2026 | 15:44
    1:43
    A+A-

    Aston Villa je hitro prebolela poraz proti Arsenalu in dosegla 12. zmago v zadnjih 13 tekmah. S 3:1 je v prvi tekmi 20. kola premier league premagala Nottingham Forest. Prvi gol je dosegel Ollie Watkins, zatem je dvakrat v polno zadel Škot John McGinn. Ekipa trenerja Unaija Emeryja se je začasno povzpela celo na drugo mesto na lestvici. 

    image_alt
    Slovenski dan na Otoku, Jaka Bijol bo pazil na Benjamina Šeška

    Vodilni Arsenal bo zvečer gostoval pri Bournemouthu, derbi kola bo med Manchester Cityjem in Chelseajem, slovenske ljubitelje nogometa pa najbolj zanima, kako se bo razpletla nedeljska zgodnja tekma med Leedsom Jake Bijola in Manchester Unitedom Benjamina Šeška.

    Premier league, 20. kolo:
    Sobota:
    Aston Villa – Nottingham Forest 3:1
    Brighton – Burnley (16.00)
    Wolverhampton – West Ham (16.00)
    Bournemouth – Arsenal (18.30)
    Nedelja:
    Leeds – Manchester United (13.30)
    Everton – Brentford (16.00)
    Fulham – Liverpool (16.00)
    Newcastle – Crystal Palace (16.00)
    Tottenham – Sunderland (16.00)
    Manchester City – Chelsea (18.30)

    Sorodni članki

    Šport  |  Nogomet
    Premier liga

    Slovenski dan na Otoku, Jaka Bijol bo pazil na Benjamina Šeška

    Čaka nas prvi slovenski dvoboj v prvi angleški nogometni ligi. Leeds Jake Bijola bo izzval zdesetkani Manchester United Benjamina Šeška.
    Matic Rupnik 3. 1. 2026 | 14:31
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Premier liga

    Bijolov naslednji izziv Šeško, City se je mučil na severu

    Zaključuje se devetnajsto kolo tekmovanja v angleški premier league. Liverpool še drugič letos ni uspel premagati Leedsa. V nedeljo slovenski dvoboj.
    1. 1. 2026 | 20:48
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Anglija

    Bo Šeško prekinil strelski post; bo vroča Aston Villa ustavila tudi Arsenal?

    V premier league bodo nocoj odigrali zadnje tekme v tem letu, vodilni Arsenal na težki preizkušnji. Manchester United gosti zadnjeuvrščeni Wolverhampton.
    30. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Žan Vipotnik

    Luka Modrić in Snoop Dogg si želita obdržati vročega slovenskega napadalca

    Angleški Swansea v tamkajšnjem championshipu resda ni med prvimi, a klub z bogato zgodovino vseeno pritegne zanimanje investitorjev.
    Matic Rupnik 29. 12. 2025 | 08:08
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Premier league

    Aston Villa je najbolj vroč klub na Otoku, končno prvenec Wirtza

    Do konca 18. kola angleške premier league sta na sporedu le še dve tekmi. Neverjetna vrnitev izjemne Aston Ville proti Chelseaju.
    Matic Rupnik 27. 12. 2025 | 18:15
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Premier league

    Benjamin Šeško ob veliki zmagi Manchester Uniteda zadel le vratnico

    Na »boxing day« so nogometaši Manchester Uniteda, v prvi enajsterici je dobro igral tudi Benjamin Šeško, prišli do pomembne zmage nad Newcastlom.
    26. 12. 2025 | 19:55
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Prva dama ZDA slovenskega rodu

    Melania Trump v svojem elementu

    Rojena Sevničanka hoče drugemu bivanju v središču ameriške izvršne oblasti dati svoj pečat.
    Barbara Kramžar 2. 1. 2026 | 20:09
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt nadvse kritičen do Timija: To je bilo predrzno

    V skakalnih krogih ob Prevčevi prevladi še zmeraj močno odmeva tudi Zajčeva druga zaporedna diskvalifikacija. Oglasil se je tudi kontrolor opreme pri FIS.
    Miha Šimnovec 3. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc: To ve le malo ljudi

    Domen Prevc je s podvigom v Garmisch-Partenkirchnu naredil naslednji korak proti zlatemu orlu. Veseli se spektakla v prav tako razprodanem Innsbrucku.
    Miha Šimnovec 2. 1. 2026 | 15:56
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ameriški napad na Venezuelo

    Kot v TV seriji: Madura odpeljali z ladjo, Trump objavil njegovo fotografijo

    ZDA so izvedle obsežen napad na Venezuelo, Madura in njegovo ženo so z ladjo odpeljali iz države. Venezuela zahteva dokaz, da je še živ.
    3. 1. 2026 | 08:37
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Individualni naložbeni računi

    Individualni naložbeni računi za mnoge prvi korak na trg kapitala

    Individualni naložbeni računi bodo omogočali vlaganje v bolj tvegane in konservativne produkte. Priložnost za plemenitenje denarja.
    Milka Bizovičar 3. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Anglijapremier leagueArsenalAston VillaUnai EmeryMikel Arteta

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Svet
    Kronika stopnjevanja napetosti

    Venezuela je napad lahko pričakovala četrt stoletja

    Podobno usodo je doživela Panama v času Manuela Noriege leta 1989, ki so mu prav tako sodili v ZDA.
    Tone Hočevar 3. 1. 2026 | 17:17
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Prehranska varnost

    Slovenija odvisna od uvoza semen, gnojil in hrane

    Ranljivost prehranskega sistema se poveča ob pojavu kakršnihkoli kriznih razmer.
    Nejc Gole 3. 1. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zunanje vplivanje

    Rusija, Izrael in ZDA: Kdo in kako bo vplival na slovenske volitve?

    Vlada opozarja na tuje vmešavanje – Izrael odkrito stavi na SDS Janeza Janše in spremembo slovenske politike do Palestine.
    Uroš Esih 3. 1. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Napad na Venezuelo

    Trumpova doktrina »mir skozi moč« v akciji

    Republikanski predsednik z uveljavljanjem ameriške prevlade na zahodni polobli posega v vse mednarodne odnose.
    Barbara Kramžar 3. 1. 2026 | 16:22
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Kranjska Gora

    Zmagovalka ni skrivala: V domovini smo imeli tragedijo

    Kranjskogorski veleslalom pred 5000 gledalci pripadel Švicarki Camille Rast. Ana Bucik Jogan si je želela več, v nedeljo njeno slovo od podkorenske proge.
    Siniša Uroševič 3. 1. 2026 | 16:07
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zunanje vplivanje

    Rusija, Izrael in ZDA: Kdo in kako bo vplival na slovenske volitve?

    Vlada opozarja na tuje vmešavanje – Izrael odkrito stavi na SDS Janeza Janše in spremembo slovenske politike do Palestine.
    Uroš Esih 3. 1. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Napad na Venezuelo

    Trumpova doktrina »mir skozi moč« v akciji

    Republikanski predsednik z uveljavljanjem ameriške prevlade na zahodni polobli posega v vse mednarodne odnose.
    Barbara Kramžar 3. 1. 2026 | 16:22
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Kranjska Gora

    Zmagovalka ni skrivala: V domovini smo imeli tragedijo

    Kranjskogorski veleslalom pred 5000 gledalci pripadel Švicarki Camille Rast. Ana Bucik Jogan si je želela več, v nedeljo njeno slovo od podkorenske proge.
    Siniša Uroševič 3. 1. 2026 | 16:07
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo