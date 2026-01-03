McGinn dvakrat v polno, Villa nazaj v zmagovitih tirih

Neomejen dostop | že od 14,99€
Aston Villa je hitro prebolela poraz proti Arsenalu in dosegla 12. zmago v zadnjih 13 tekmah. S 3:1 je v prvi tekmi 20. kola premier league premagala Nottingham Forest. Prvi gol je dosegel Ollie Watkins, zatem je dvakrat v polno zadel Škot John McGinn. Ekipa trenerja Unaija Emeryja se je začasno povzpela celo na drugo mesto na lestvici.
Vodilni Arsenal bo zvečer gostoval pri Bournemouthu, derbi kola bo med Manchester Cityjem in Chelseajem, slovenske ljubitelje nogometa pa najbolj zanima, kako se bo razpletla nedeljska zgodnja tekma med Leedsom Jake Bijola in Manchester Unitedom Benjamina Šeška.
Premier league, 20. kolo:
Sobota:
Aston Villa – Nottingham Forest 3:1
Brighton – Burnley (16.00)
Wolverhampton – West Ham (16.00)
Bournemouth – Arsenal (18.30)
Nedelja:
Leeds – Manchester United (13.30)
Everton – Brentford (16.00)
Fulham – Liverpool (16.00)
Newcastle – Crystal Palace (16.00)
Tottenham – Sunderland (16.00)
Manchester City – Chelsea (18.30)
Komentarji