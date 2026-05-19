Olajšanje, Arsenal prvak po 22 letih, slavje na ulicah (VIDEO)

Konec trpljenja navijačev Arsenala! Topničarji so po letu 2004 osvojili naslov angleških prvakov, potem ko je Manchester City, ki ga zapušča legendarni trener Pep Guardiola, pri Bournemouthu iztržil le 1:1. Londončani Mikela Artete bodo 30. maja v finalu lige prvakov v Budimpešti proti PSG imeli priložnost spisati največje poglavje v zgodovini kluba. Obeta se jim tudi prvi evropski naslov.

Arsenal je končal 22-letno čakanje na naslov prvaka premier league, potem ko je bil potrjen kot prvak po remiju drugouvrščenega Manchester Cityja z 1:1 pri Bournemouthu. Ekipa Artete, ki je skoraj celotno sezono vodila na vrhu lestvice, ima zdaj štiri točke prednosti pred zasledovalci ob eni preostali tekmi, nedeljski obračun s Crystal Palaceom pa bo služil kot kronanje.

Junior Kroupi se je tako veselil gola za Bournemouth. FOTO: Paul Childs/Reuters

Arsenal je v ponedeljek z 1:0 premagal Burnley, kar je pomenilo, da bi moral City na južni obali zmagati, da bi boj za naslov podaljšal do zadnjega kola. Toda medel City je zaostajal po zadetku Elija Juniorja Kroupija v prvem polčasu, odgovor Erlinga Haalanda v sodnikovem dodatku pa je prišel prepozno.

Pep Guardiola se je obrisal pod nosom za sedmi naslov. FOTO: Paul Childs/Reuters

Arsenal, ki je v zadnjih treh sezonah končal kot drugouvrščeni, ima zdaj 14 naslovov angleškega prvaka, zaostaja pa le za Manchester Unitedom in Liverpoolom, ki imata vsak po 20 lovorik. Arteta je dan prej dejal, da bo za nekaj ur postal največji navijač Bournemoutha, naslov pa je bil naposled potrjen zahvaljujoč njegovemu dobremu prijatelju Andoniju Iraoli, ki je taktično pripravil klub z južne obale.

Njegova čustva so delili tudi navijači Arsenala, ki so si tekmo ogledovali v pubih in barih v bližini štadiona Emirates.

Anglija, 37. kolo:

Bournemouth – Manchester City 1:1

Chelsea – Tottenham