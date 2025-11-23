Ezejeva molitev uslišana, Arsenal razbil Tottenham in vrgel rokavico Bayernu

Novinec v dresu Arsenala Eberechi Eze je z bleščečim hat-trickom pri zmagi s 4:1 v severnolondonskem derbiju Tottenhamu nazorno pokazal, kaj je zamudil, in v nedeljo dodatno okrepil naskok vodilnih v premier league na naslov prvaka. Izkoristil je tudi poraza Manchester Cityja in Liverpoola.

»Pred tekmo sem prosil boga, da bi dosegel hat-trick in moja želja je bila uslišana. Hvala, bog, to je bila usoda,« je bil presrečen 27-letni Londončan.

Zasedba Mikela Artete je bila precej premočna za plašni Tottenham, saj sta na štadionu Emirates v prvem polčasu zadela Leandro Trossard in Eze. Eze, ki se je poleti odpovedal Tottenhamu in prestopil k Arsenalu, je udaril znova v drugem polčasu. Izjemen zadetek Richarlisona z velike razdalje je sicer zmanjšal zaostanek, a to ni bila nikakršna tolažba, saj je Eze s svojim izjemnim tretjim golom topničarje popeljal šest točk pred zasledovalce na vrhu lestvice.

Leandro Trossard je načel mrežo Tottenhama. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters

To je bil šele četrti hat-trick na severnolondonskem derbiju po Tedu Draku, Terryju Dysonu in Alanu Sunderlandu. Arsenalov niz desetih zaporednih zmag je prekinil pozni izenačujoči zadetek Sunderlanda za 2:2 tik pred reprezentančnim premorom. A Ezejeva najboljša predstava po njegovem 80-milijonskem prestopu iz Crystal Palaca je izbrisala grenak priokus, Tottenham pa je bil znova povsem razorožen.

Topničarji – neporaženi na zadnjih sedmih severnolondonskih derbijih – so le enkrat izgubili na zadnjih 33 domačih tekmah proti velikemu rivalu z drugega konca ceste Seven Sisters. Arsenalova najvišja zmaga proti Tottenhamu po letu 2012 je popoln uvod v izjemno pomembno obdobje, v katerem bodo v sredo v ligi prvakov gostili Bayern München, konec tedna pa jih čaka še gostovanje pri drugouvrščenem Chelseaju.

Arsenalov niz neporaženosti v vseh tekmovanjih se je podaljšal na 15 tekem, zato so znali unovčiti sobotni poraz Manchester Cityja z 1:2 pri Newcastlu. Ker se City muči, branilci naslova Liverpool pa so v precepu, ima Arsenal zlato priložnost, da konča čakanje na prvi angleški naslov po letu 2004.

Arsenal je v izjemni formi. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Tottenham je v London prišel z najboljšim izkupičkom v gosteh v premier league, a mlačen konec njihovega niza petih tekem brez poraza na tujem je znova odprl vprašanja o negativni nogometni filozofiji trenerja Thomasa Franka. Frank se je ta teden na vprašanje o propadlem prestopu pošalil: »Kdo je Eze?« Eze je imel popoln odgovor v 41. minuti, ko je stekel v prostor na podajo Declana Ricea in se z mojstrskim prodorom prebil do odličnega nizkega strela mimo Vicarija.

Frank je med polčasom v igro namesto Dansa poslal Xavija Simonsa, a prihod napadalca, ki ga je Tottenham pripeljal namesto Ezeja, ni prinesel nobene spremembe. Eze je udaril še enkrat že 35 sekund po začetku drugega polčasa in kaznoval okorno obrambo Tottenhama s predatorskim zaključkom tik z roba kazenskega prostora, nato po podaji Trossarda v 76. minuti postavil piko na i svoji mojstrovini z izjemno močnim strelom z 11 metrov.