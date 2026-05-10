VAR kroji boj za prvaka v Angliji, srečni Arsenal na pragu naslova (VIDEO)

Arsenal je v 36. kolu angleškega prvenstva premagal West Ham z 1:0 in naredil veliko korak k prvemu naslovu državnega prvaka po letu 2004. Strelec zmagovitega gola je bil Belgijec Leandro Trossard v 83. minuti. Callum Wilson je izenačil v sodnikovem dodatku, toda po dolgem ogledu posnetka ga je sodnik Chris Kavanagh razveljavil. Šlo naj bi za oviranje vratarja Davida Raye (Pablo ga je oviral z roko) po izvedbi kota, toda dvom o pravilnosti odločitve ostaja.

West Ham je zdaj še korak bližje izpadu v championship. Malce ironično, toda Arsenal je nehote pomagal zagrizenemu severnolondonskemu tekmecu Tottenhamu k obstanku med elito. Odločitev sodnikov pa je hud udarec za Manchester City, ki za Arsenalom zaostaja za pet točk. Pred »topničarji« sta še dve tekmi (odpisani Burnley in Crystal Palace, ki ga zanima samo še finale konferenčne lige), pred Cityjem tri (C. Palace, Bournemouth, Aston Villa). Ekipa Pepa Guardiole se bo v soboto pomerila še v finalu pokala FA s Chelseajem.

Arsenal ima priložnost za dvojno krono, 30. maja bo nastopil tudi v finalu lige prvakov proti PSG v Budimpešti. Če bo pred tem osvojila domači naslov, bo samozavestna zasedba Mikela Artete še bolj nevarna za branilce naslova.

Londončani še niso bili evropski prvaki, zadnji naslov v Angliji pa so osvojili leta 2004, ko so imeli pod vodstvom legendarnega Arsena Wengerja neporaženi.