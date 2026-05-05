Odkar ni Amorima, nihče ni dosegel več golov kot Šeško (VIDEO)

Navijači Manchester Uniteda so bili nasmejani do ušes po nedeljski zmagi nad Liverpoolom, s katero so si zagotovili vrnitev v ligo prvakov, med strelci je bil tudi Benjamin Šeško (čeprav naj bi se žoge pred tem dotaknil z roko), ki pa je obnovil staro poškodbo, potem ko ga je ob koncu prvega polčasa Ibrahima Konate porinil z igrišča v oglasni pano.

Dobro obveščeni viri pravijo, da je bila Šeškova poškodba kar precej boleča in da ga bodo v prihodnjih dneh skrbno spremljali. United v soboto ob 15. uri odhaja na gostovanje k Sunderlandu. Začasni glavni trener Michael Carrick je po tekmi potrdil, da je Šeško po trčenju poslabšal poškodbo, ki jo je vlekel nekaj časa, in da je zato napadalca ob polčasu zamenjal.

Čeprav je sprva obstajalo upanje, da bo na voljo za tekmo s Sunderlandom, se to zdaj zdi vse manj verjetno. Njegov gol proti Liverpoolu je nadaljeval izjemen niz. Odkar je Ruben Amorim zapustil United, v premier league ni nogometaša, ki bi dosegel več zadetkov od Šeška, ki jih je v tem obdobju zabil devet. Mladi Radečan ima zdaj skupaj 11 premierligaških zadetkov, kar je impresiven izkupiček za mladega napadalca, za katerega so mnogi napovedovali, da bo na Old Traffordu pogorel, kot je pred njim Rasmus Højlund.

Šeško se je poškodoval na derbiju. FOTO: Darren Staples/AFP

Ker so si rdeči vragi že zagotovil nastop v ligi prvakov, tretje mesto na lestvici pa je varno, si lahko Carrick privošči obsežnejše rotacije in preživi tudi brez Šeška, vendar si želi dokazati, da si zasluži mesto stalnega trenerja, zato noče spustiti tempa. Zato ne bi bilo presenečenje, če bi še naprej na igrišče pošiljal svojo najmočnejšo enajsterico. Če bi lahko, bi Šeška uvrstil v začetno postavo v prav vsaki preostali tekmi. Dvaindvajsetletnik preprosto naredi to ekipo precej bolj nevarno, piše portal The Peoples Person.