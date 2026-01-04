Bijol ni dovolil Šešku končanja strelske suše

Dočakali smo prvi dvoboj med slovenskima reprezentantoma v najbogatejši nogometni ligi na svetu. Derbi med Leedsom in Manchester Unitedom v 20. kolu angleške premier league se je končal z 1:1, Jaka Bijol in Benjamin Šeško pa sta začela in končala ne preveč atraktivno tekmo na Elland Roadu.

Po slabem prvem polčasu, v katerem je imel najlepšo priložnost domači zvezdnik Dominic Calvert-Lewin, ki je z glavo zadel le vratnico, sta oba zadetka padla v nadaljevanju. V 62. minuti je zaspano obrambo gostov kaznoval Američan Brendan Aaroson, ki je ušel Aydenu Heavenu in mimo vratarja poslal žogo v mrežo. A veselje domačih je trajalo le tri minute. Rdeči vragi so izvedli hitro akcijo, Šeško je podal žogo Joshui Zirkzeeju, ta jo je spravil do Matheusa Cunhe, ki je izid izenačil.

FOTO: Benjamin Šeško je bil nevaren, a ni dosegel gola. FOTO: Chris Radburn/Reuters

Šeško je bil aktiven, imel tudi nekaj priložnosti, vendar mu ni uspelo doseči tretjega zadetka v sezoni in prvega po 4. oktobru. Velik krivec za to je njegov reprezentančni tovariš Bijol, ki je eden najbolj zaslužnih, da je povratnik med elito Leeds neporažen že na sedmih tekmah zapored, kar mu je uspelo nazadnje leta 2001. Leeds je lahko na koncu bolj zadovoljen z razpletom, saj se vse bolj oddaljuje od cone izpada, medtem ko se Manchester Unitedu vse bolj izmikajo mesta, ki vodijo v ligo prvakov.

»Na splošno, če pogledate tekmo, smo imeli več nadzora. Ustvarili smo si več priložnosti, dobro smo nadzorovali igro,« je povedal trener Manchester Uniteda Ruben Amorim: »Če torej pogledate tekmo, občutite frustracijo, ker smo imeli priložnost za zmago. Bila je zahtevna tekma v zahtevnih razmerah.«

Benjamin Šeško je zadnji gol dosegel 4. oktobra. FOTO: Darren Staples/AFP

»Če kot novopečeni prvoligaš igrate proti Manchester Unitedu, je to vedno dobra točka,« pa je dejal trener Leedsa Daniel Farke. »Bili smo nekoliko utrujeni, vseeno pa smo našli način. Dosegli smo uvodni zadetek in lahko bi osvojili vse tri točke, zato sem zaradi tega malce razočaran. A ko se umirim, moram reči, da je remi pravičen,« je dodal Nemec.