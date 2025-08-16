  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Nepričakovani junak rešil prvake pred novim spodrsljajem (VIDEO)

    Liverpool je v prvi tekmi sezone angleške premier league premagal Bournemouth, potem ko je zapravil vodstvo dveh golov. Jutri na delu Benjamin Šeško.
    Federico Chiesa je dosegel odločilni gol za Liverpool. FOTO: Paul Ellis/AFP
    Galerija
    Federico Chiesa je dosegel odločilni gol za Liverpool. FOTO: Paul Ellis/AFP
    Peter Zalokar
    16. 8. 2025 | 07:23
    16. 8. 2025 | 07:51
    5:19
    A+A-

    Začelo se je angleško prvenstvo, ki sta ga odprla Liverpool in Bournemouth. Podobno kot pred tednom na superpokalu (community shield) so branilci naslova začeli odlično, dosegli dva gola, potem pa močno padli. A če se jim je to na Wembleyju maščevalo, so se na Anfieldu, kjer so se pred tekmo poklonili spominu na tragično umrlega Dioga Joto, izvlekli z zmago. Prinesel jim jo je nepričakovani junak, rezervist Federico Chiesa, ki je na izhodnih vratih kluba. Tri točke za 4:2 je potrdil Mohamed Salah.

    V soboto bo še pet tekem prvega kola, v nedeljo bo derbi med Manchester Unitedom in Arsenalom, na katerem pričakujemo debi Benjamina Šeška

    Antoine Semenyo je z dvema zadetkoma, potem ko je prijavil incident rasističnega žaljenja s strani navijača (odstranili so ga policisti) že skoraj rešil točko za »češnje« in izničil zadetka Huga Ekitikeja in Codyja Gakpoja za branilce naslova. Toda na čustveni večer, ko se je Anfield spominjal Jote, je Chiesa postal nepričakovani junak, ko je Italijan domačo ekipo znova popeljal v vodstvo, preden je Salah zaokrožil rezultat, je poročala AFP.

    Mohamed Salah je postavil končni izid. FOTO: Peter Powell/ Reuters
    Mohamed Salah je postavil končni izid. FOTO: Peter Powell/ Reuters

    Liverpoolovo veselje ob praznovanju rekordnega 20. naslova angleškega prvaka se je med poletnim premorom spremenilo v tragedijo, ko sta napadalec Jota in njegov brat Andre Silva umrla v prometni nesreči prejšnji mesec pri starosti 28 let. Le 11 dni pred nesrečo se je portugalski reprezentant poročil z Rute Cardoso, materjo njegovih treh otrok. Velik transparent na čelu tribune Kop je sporočal: »Rute, Dinis, Duarte, Mafalda – Anfield bo vedno vaš dom. Nikoli ne boste hodili sami.« Žena in otroci so bili na tribuni. 

    Med minuto molka so navijači dvignili ogromen mozaik z začetnicama Jote in Silve, ki je bil prav tako nogometaš, ter njunima številkama dresov v portugalski zastavi. »Glavno čustvo bi moralo biti, kako ganljiv je bil poklon Diogu,« je dejal Liverpoolov trener Arne Slot. »Vse je bilo tako impresivno in močno.«

    Hugo Ekitike je zadel tudi na drugi tekmi za Liverpool. Strelec je bil tudi v superpokalu. FOTO: Paul Ellis/AFP
    Hugo Ekitike je zadel tudi na drugi tekmi za Liverpool. Strelec je bil tudi v superpokalu. FOTO: Paul Ellis/AFP

    Kljub temu da so lani osvojili naslov s štirimi tekmami prednosti, je Liverpool na prestopnem trgu doživel veliko preobrazbo in zapravil skoraj 350 milijonov evrov, Ekitike, Florian Wirtz, Miloš Kerkez in Jeremie Frimpong so prvič nastopili za Rdeče na uradni tekmi. Morda bo sledilo še več okrepitev, saj Liverpool povezujejo z rekordnim britanskim prestopom Newcastlovega Alexandra Isaka, zanimajo pa se tudi za kapetana Crystal Palacea Marca Guehija.

    Gostje so imeli srečo, da niso ostali z igralcem manj že po manj kot 15 minutah, ko je Marcos Senesi očitno z roko preusmeril žogo iz Ekitikejevega dosega, ko je imel francoski napadalec čisto pot do gola, vendar se VAR presenetljivo ni vmešal.

    Antoine Semenyo je dvakrat zadel za Bournemouth. FOTO: Peter Powell/Reuters
    Antoine Semenyo je dvakrat zadel za Bournemouth. FOTO: Peter Powell/Reuters

    Igra je bila na kratko prekinjena po pol ure, ko je Semenyo sodniku Anthonyju Taylorju prijavil, da je bil tarča rasističnega žaljenja s strani Liverpoolovega navijača, ki so ga policisti med polčasom vidno in ob aplavzu odstranili s tribun. »Popolnoma nesprejemljivo,« je dejal kapetan Bournemoutha Adam Smith. »Nekako sem v šoku, da se je to zgodilo v današnjem času.« Liverpool je v izjavi sporočil, da je incident zdaj predmet policijske preiskave.

    Kmalu po nadaljevanju je Ekitike pomiril Liverpoolove živce, ko je izkoristil odbito žogo in jo potisnil mimo Đorđeja Petrovića. Gakpo je nato elegantno pustil dva Bournemouthova branilca na tleh in žogo zakotalil v spodnji kot takoj po polčasu.

    Toda Slotovi varovanci so v pripravljalnem obdobju in ob porazu proti Palaceu v superpokalu prejšnji konec tedna težko našli pravo ravnovesje, saj prenovljen in oster napad ni mogel nadomestiti široko odprtih obrambnih vrzeli ob protinapadih, kar se je znova izkazalo. David Brooks je prebil ofsajd past in podal Semenyju, ki je znižal zaostanek.

    Anfield se je poklonil Diogu Joti. FOTO: Paul Ellis/AFP
    Anfield se je poklonil Diogu Joti. FOTO: Paul Ellis/AFP

    Ganski napadalec je nato zaokrožil svoj dogodkov poln večer z neverjetnim izenačenjem. Semenyo je prevzel žogo tik pred svojim kazenskim prostorom in stekel skozi prazen Liverpoolov srednji del igrišča, preden je 13 minut pred koncem zadel v spodnji kot.

    Chiesa je v svoji debitantski sezoni v Angliji komaj igral pod Slotom, a je postal nepričakovani junak, ko je v 89. minuti izkoristil odbito žogo v Bournemouthovem kazenskem prostoru. Salah je nato v sodnikovem dodatku ušel in dosegel svoj običajni zadetek na uvodni tekmi sezone ter se poklonil Joti s posnemanjem enega od njegovih praznovanj zadetkov. Egipčan je nato po končnem žvižgu planil v jok, ko se je s tribun razlegal spev v Jotov spomin, je še poročala AFP.

    Sorodni članki

    Šport  |  Nogomet
    Športne stave

    Katera devetica bo prva zasijala v premier league, Šeško ali Gyökeres?

    Začela so se prvenstva v Angliji, Španiji in Nemčiji, v nedeljo derbi med Manchester Unitedom in Arsenalom. Bijol bo prvo tekmo izpustil. Oblak v Barceloni.
    Peter Zalokar 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Najstnika med velike

    Rdeči so si privoščili še obrambni nakup, beli ujeli argentinskega upa

    Liverpool bo za 18-letnega italijanskega branilca Giovannija Leonija Parmi odštel približno 30 milijonov evrov.
    14. 8. 2025 | 16:32
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Anglija

    Isakova saga postaja vse grša, bo ostal brez nogometa ali izsilil rdeči dres?

    Švedski napadalec Alexander Isak je odločen prestopiti iz Newcastla v Liverpool in je sporočil, da ne bo več oblekel črno-belega dresa.
    Peter Zalokar 12. 8. 2025 | 18:28
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Manchester United

    Amorim: Šeška moramo ustavljati, ne priganjati; to je pomembno

    Trener Manchester Uniteda Ruben Amorim ima velika pričakovanja do slovenskega napadalca, ki bo debitiral v nedeljo proti Arsenalu.
    Peter Zalokar 11. 8. 2025 | 14:17
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Šeško iz gledališča sanj na ameriški mundial

    Slovenija ni imela nogometaša v tako velikem klubu, odkar je bil Brane Oblak član Bayerna. S tem ko je Benjamin Šeško izbral rdeče vrage, je izbral modro.
    Peter Zalokar 11. 8. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Anglija

    Tudi Liverpool ni mogel razbiti kristalne palače na Wembleyju

    Nesojeni član evropske lige Crystal Palace je osvojil angleški superpokal, potem ko je po izvajanju 11-metrovk premagal prvake.
    Peter Zalokar 10. 8. 2025 | 18:28
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vrh na Aljaski

    Napredek pri pogovorih, a ključna vprašanja ostajajo odprta

    Trump je napovedal, da bo po koncu vrha poklical Zelenskega in evropske voditelje ter jih seznanil z izidi pogovorov.
    15. 8. 2025 | 14:48
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    ZDA in Rusija

    Vladimir Putin hoče natanko to, kar je nekoč zahteval Josip Stalin

    Putin ni človek miru, ampak mož vojne. Trump hoče mir. Zelenski hoče mir. Evropa hoče mir. Le Putin, ki je začel vojno, ga noče.
    Branko Soban 15. 8. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ni povsod prepovedano

    Prenočevanje v vozilu ali kampiranje na črno? Preverite pravila v Sloveniji

    Prenočevanje v vozilu v Sloveniji ni povsod prepovedano. Preverite, kje je dovoljeno in kje veljajo omejitve ter kazni.
    15. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Tuji
    Gospodarstvo  |  Novice
    Globalno

    Sončni razcvet je šel v Španiji prehitro in predaleč

    Pedro Sánchez svojo državo opisuje kot »globalni zgled« v prehodu na zeleno energijo, a cene – in dobički – so strmoglavili.
    Financial Times 15. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

    Simptomi se lahko pojavijo že v mladosti, zato ukrepajte, preden napredujejo.
    12. 8. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZELENJAVNI VRT

    Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

    Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
    Promo Delo 8. 8. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Modni dodatek ali veliko več?

    Včasih je telefon zgolj naprava, drugič pa podaljšek osebnega sloga. Ko sem prvič vzela v roke Galaxy Z Flip7, sem vedela, da bo drugače.
    Promo Delo 11. 8. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Osredotočenost na pospešen zeleni prehod energetike

    Inovativne oblike uporabe obnovljivhi virov energije imajo pomemben, a še ne dovolj izkoriščen potencial.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Toplejše morje, invazija meduz in zadelani filtri jedrske elektrarne

    Spužvaste kocke določenih materialov bi lahko učinkovito lovile razpršeni uran iz morja.Tako bi jedrske elektrarne lahko napajale svet še več tisoč let.
    Borut Tavčar 15. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Sodelovanje pri inovaciji ali unikatu da nov zagon

    Za lesarsko industrijo je povezovanje s šolami pomemben korak do kadra. Trajnost je še eno jamstvo za svetlo prihodnost lesne industrije.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Čedalje bolj cenimo unikatne izdelke in masivni les

    Stavbni mizar Matic Domadenik in pohištveni mizar Vid Gomaz se bosta udeležila evropskega tekmovanja v poklicnih spretnostih EuroSkills.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    premier leagueAnglijaLiverpoolMohamed SalahDiogo JotaBenjamin Šeškoangleško prvenstvoManchester UnitedBournemouthArne SlotFederico Chiesa

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Anglija

    Nepričakovani junak rešil prvake pred novim spodrsljajem (VIDEO)

    Liverpool je v prvi tekmi sezone angleške premier league premagal Bournemouth, potem ko je zapravil vodstvo dveh golov. Jutri na delu Benjamin Šeško.
    Peter Zalokar 16. 8. 2025 | 07:23
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Karmen Ogulin: Mnogim se zdi, da je Anita še vedno med nami

    Leto dni po smrti Anite Ogulin njeno hčer Karmen še nagovarjajo ljudje, ki jim je pomagala. Srečanja so ganljiva, tako kot pogovori o njeni avtobiografiji.
    Urša Izgoršek 16. 8. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Osredotočenost na pospešen zeleni prehod energetike

    Inovativne oblike uporabe obnovljivhi virov energije imajo pomemben, a še ne dovolj izkoriščen potencial.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Športne stave

    Katera devetica bo prva zasijala v premier league, Šeško ali Gyökeres?

    Začela so se prvenstva v Angliji, Španiji in Nemčiji, v nedeljo derbi med Manchester Unitedom in Arsenalom. Bijol bo prvo tekmo izpustil. Oblak v Barceloni.
    Peter Zalokar 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Promet

    Čez pol leta sekcijski radarji na naših avtocestah

    Urad za meroslovje vnovič odloča o ustreznosti opreme Intermatica. Nadzor nad prehitrimi vozniki bo izvajala policija.
    Manja Pušnik 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Osredotočenost na pospešen zeleni prehod energetike

    Inovativne oblike uporabe obnovljivhi virov energije imajo pomemben, a še ne dovolj izkoriščen potencial.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Športne stave

    Katera devetica bo prva zasijala v premier league, Šeško ali Gyökeres?

    Začela so se prvenstva v Angliji, Španiji in Nemčiji, v nedeljo derbi med Manchester Unitedom in Arsenalom. Bijol bo prvo tekmo izpustil. Oblak v Barceloni.
    Peter Zalokar 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Promet

    Čez pol leta sekcijski radarji na naših avtocestah

    Urad za meroslovje vnovič odloča o ustreznosti opreme Intermatica. Nadzor nad prehitrimi vozniki bo izvajala policija.
    Manja Pušnik 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

    Vas pestijo bolečine v zapestju? Te so lahko znak preobremenjenosti ali poškodb. Pravočasno ukrepanje je ključno.
    Promo Delo 12. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Nova gospodarska politika
    Vredno branja

    Nova gospodarska politika: kako bo Slovenija premagala izzive prihodnosti

    V času, ko se svet hitro spreminja, se tudi slovensko gospodarstvo spopada z novimi izzivi.
    23. 6. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo