Nepričakovani junak rešil prvake pred novim spodrsljajem (VIDEO)

Začelo se je angleško prvenstvo, ki sta ga odprla Liverpool in Bournemouth. Podobno kot pred tednom na superpokalu (community shield) so branilci naslova začeli odlično, dosegli dva gola, potem pa močno padli. A če se jim je to na Wembleyju maščevalo, so se na Anfieldu, kjer so se pred tekmo poklonili spominu na tragično umrlega Dioga Joto, izvlekli z zmago. Prinesel jim jo je nepričakovani junak, rezervist Federico Chiesa, ki je na izhodnih vratih kluba. Tri točke za 4:2 je potrdil Mohamed Salah.

V soboto bo še pet tekem prvega kola, v nedeljo bo derbi med Manchester Unitedom in Arsenalom, na katerem pričakujemo debi Benjamina Šeška.

Antoine Semenyo je z dvema zadetkoma, potem ko je prijavil incident rasističnega žaljenja s strani navijača (odstranili so ga policisti) že skoraj rešil točko za »češnje« in izničil zadetka Huga Ekitikeja in Codyja Gakpoja za branilce naslova. Toda na čustveni večer, ko se je Anfield spominjal Jote, je Chiesa postal nepričakovani junak, ko je Italijan domačo ekipo znova popeljal v vodstvo, preden je Salah zaokrožil rezultat, je poročala AFP.

Mohamed Salah je postavil končni izid. FOTO: Peter Powell/ Reuters

Liverpoolovo veselje ob praznovanju rekordnega 20. naslova angleškega prvaka se je med poletnim premorom spremenilo v tragedijo, ko sta napadalec Jota in njegov brat Andre Silva umrla v prometni nesreči prejšnji mesec pri starosti 28 let. Le 11 dni pred nesrečo se je portugalski reprezentant poročil z Rute Cardoso, materjo njegovih treh otrok. Velik transparent na čelu tribune Kop je sporočal: »Rute, Dinis, Duarte, Mafalda – Anfield bo vedno vaš dom. Nikoli ne boste hodili sami.« Žena in otroci so bili na tribuni.

Med minuto molka so navijači dvignili ogromen mozaik z začetnicama Jote in Silve, ki je bil prav tako nogometaš, ter njunima številkama dresov v portugalski zastavi. »Glavno čustvo bi moralo biti, kako ganljiv je bil poklon Diogu,« je dejal Liverpoolov trener Arne Slot. »Vse je bilo tako impresivno in močno.«

Hugo Ekitike je zadel tudi na drugi tekmi za Liverpool. Strelec je bil tudi v superpokalu. FOTO: Paul Ellis/AFP

Kljub temu da so lani osvojili naslov s štirimi tekmami prednosti, je Liverpool na prestopnem trgu doživel veliko preobrazbo in zapravil skoraj 350 milijonov evrov, Ekitike, Florian Wirtz, Miloš Kerkez in Jeremie Frimpong so prvič nastopili za Rdeče na uradni tekmi. Morda bo sledilo še več okrepitev, saj Liverpool povezujejo z rekordnim britanskim prestopom Newcastlovega Alexandra Isaka, zanimajo pa se tudi za kapetana Crystal Palacea Marca Guehija.

Gostje so imeli srečo, da niso ostali z igralcem manj že po manj kot 15 minutah, ko je Marcos Senesi očitno z roko preusmeril žogo iz Ekitikejevega dosega, ko je imel francoski napadalec čisto pot do gola, vendar se VAR presenetljivo ni vmešal.

Antoine Semenyo je dvakrat zadel za Bournemouth. FOTO: Peter Powell/Reuters

Igra je bila na kratko prekinjena po pol ure, ko je Semenyo sodniku Anthonyju Taylorju prijavil, da je bil tarča rasističnega žaljenja s strani Liverpoolovega navijača, ki so ga policisti med polčasom vidno in ob aplavzu odstranili s tribun. »Popolnoma nesprejemljivo,« je dejal kapetan Bournemoutha Adam Smith. »Nekako sem v šoku, da se je to zgodilo v današnjem času.« Liverpool je v izjavi sporočil, da je incident zdaj predmet policijske preiskave.

Kmalu po nadaljevanju je Ekitike pomiril Liverpoolove živce, ko je izkoristil odbito žogo in jo potisnil mimo Đorđeja Petrovića. Gakpo je nato elegantno pustil dva Bournemouthova branilca na tleh in žogo zakotalil v spodnji kot takoj po polčasu.

Toda Slotovi varovanci so v pripravljalnem obdobju in ob porazu proti Palaceu v superpokalu prejšnji konec tedna težko našli pravo ravnovesje, saj prenovljen in oster napad ni mogel nadomestiti široko odprtih obrambnih vrzeli ob protinapadih, kar se je znova izkazalo. David Brooks je prebil ofsajd past in podal Semenyju, ki je znižal zaostanek.

Anfield se je poklonil Diogu Joti. FOTO: Paul Ellis/AFP

Ganski napadalec je nato zaokrožil svoj dogodkov poln večer z neverjetnim izenačenjem. Semenyo je prevzel žogo tik pred svojim kazenskim prostorom in stekel skozi prazen Liverpoolov srednji del igrišča, preden je 13 minut pred koncem zadel v spodnji kot.

Chiesa je v svoji debitantski sezoni v Angliji komaj igral pod Slotom, a je postal nepričakovani junak, ko je v 89. minuti izkoristil odbito žogo v Bournemouthovem kazenskem prostoru. Salah je nato v sodnikovem dodatku ušel in dosegel svoj običajni zadetek na uvodni tekmi sezone ter se poklonil Joti s posnemanjem enega od njegovih praznovanj zadetkov. Egipčan je nato po končnem žvižgu planil v jok, ko se je s tribun razlegal spev v Jotov spomin, je še poročala AFP.