Slot in Liverpool izgubljena v gozdu, Nottingham izpraznil Anfield

Anfield slovi kot eden najboljših štadionov na svetu po vzdušju, toda že po 79 minutah so ga razočarani navijači začeli zapuščati. Nottingham Forest je premagal Liverpool s 3:0 in še zasolil rano angleških prvakov, ki so izgubili šestič na zadnjih sedmih tekmah v premier league. Forest je prvič v sezoni ohranil mrežo nedotaknjeno! Trener Arne Slot bo težko preživel še eno zaušnico ...
Premier league, 12. kolo:
Burnley – Chelsea 0:2
Bournemouth – West Ham 2:2
Brighton – Brentford 2:1
Fulham – Sunderland 1:0
Liverpool – Nottingham Forest 0:3
Wolverhampton – Crystal Palace 0:2
Newcastle – Manchester City (18.30)
Nedelja:
Leeds – Aston Villa (15.00)
Arsenal – Tottenham (17.30)
Ponedeljek:
Manchester United – Everton (21.00)
