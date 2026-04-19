City po drami z Arsenalom razvnel boj za prvaka, vse ima v svojih nogah

Postanite naročnik | že od 14,99 €
V glavnem derbiju angleške lige je Manchester City premagal Arsenal in si napovedal veliki zasuk v boju za prvaka. Mož odločitve je bil Erling Haaland. Ekipa Pepa Guardiole lahko v sredo z zmago z Burnleyjem za dva gola skoči na vrh. Liverpoolu mestni obračun z Evertonom in praktično tudi vstopnica lige prvakov. Sedmica v Birminghamu, kjer je zmagala Aston Villa. Nottingham Forest je vse bližje obstanku, selitev v championship grozi Tottenhamu.
Anglija, 31. kolo:
Sobota:
Brentford – Fulham 0:0
Leeds – Wolverhampton 3:0 (Jaka Bijol je igral celo tekmo za Leeds)
Newcastle – Bournemouth 1:2
Tottenham - Brighton 2:2
Chelsea – Manchester United 0:1 (Benjamin Šeško je igral do 81. minute za Manchester United)
Nedelja:
Aston Villa – Sunderland 4:3
Everton – Liverpool 1:2
Nottingham Forest – Burnley 4:1
Manchester City – Arsenal 2:1
Komentarji