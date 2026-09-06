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Nogomet

Šeško v polno, a rdeči vragi so zamočili, sledi derbi (VIDEO)

Benjamin Šeško je pri Evertonu dosegel prvi gol v sezoni, kar pa ni bilo dovolj za zmago Manchester Uniteda, ki se je na koncu moral sprijazniti s točko.
Benjamin Šeško se je veselil vodilnega gola Uniteda. FOTO: Phil Noble/Reuters
Galerija
Benjamin Šeško se je veselil vodilnega gola Uniteda. FOTO: Phil Noble/Reuters
Peter Zalokar
6. 9. 2026 | 17:02
6. 9. 2026 | 17:19
1:54
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Slovenski nogometni zvezdnik Benjamin Šeško je pri Evertonu v tretjem kolu angleške premier league dosegel prvi gol v sezoni, kar pa ni bilo dovolj za zmago Manchester Uniteda, ki se je na koncu moral sprijazniti s točko. Bilo je 2:2.

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Benjamin Šeško in Jaka Bijol imata različna načrta

Šeško je v igri prišel v 70. minuti, v 88. pa z glavo po podaji Luka Shawa zadel za 2:1. A ni se končalo z zmago rdečih vragov, v šesti minuti sodnikovega podaljška je za veselje v Liverpoolu z izjemnim golom poskrbel Ainsley Maitland-Niles.

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Šeško in Bijol zbrala uro igre in štiri točke

Prvi zadetek za ekipo trenerja Michaela Carricka je v 46. minuti dosegel Bryan Mbeumo, na 1:1 pa je v 83. izenačil Tyrique George.

Sledi derbi konca tedna Arsenal vs. Chelsea.

Anglija, 3. kolo:
Petek: 
Ipswich – Liverpool 0:2
Sobota:
Newcastle – Bournemouth 2:2
Brentford – Sunderland 1:1
Brighton – Leeds 1:1
Fulham – Crystal Palace 2:3
Manchester City – Coventry 1:0
Nottingham Forest – Tottenham 0:0
Hull – Aston Villa 0:0
Nedelja:
Everton – Manchester United 2:2
Arsenal – Chelsea (17.30)

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premier leagueAnglijaManchester UnitedEvertonBenjamin Šeškoangleški nogometArsenalChelsea

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

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