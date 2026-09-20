Carrick pojasnil, zakaj Šeška ni bilo v London (VIDEO)

Nogometaši Manchester Cityja so v petem krogu angleškega prvenstva premagali Sunderland s 5:3 na vrhu lestvice Arsenalu ušli na tri točke prednosti. Manchester United, pri katerem zaradi poškodbe Benjamina Šeška ni bilo v kadru, je remiziral pri Fulhamu. Šeška bržčas tudi ne bo na reprezentančni akciji s štirimi tekmami v ligi narodov.

V zadnji tekmi kroga je Manchester United gostoval pri doslej zadnjeuvrščenemu Fulhamu in še vedno ne najde poti iz krize po zelo klavrnem začetku sezone. Slovenske privržence bo bolj skrbela odsotnost reprezentančnega napadalca Šeška, ki ni odpotoval v London in ga ni bilo v kadru rdečih vragov, je poročala STA.

Kot je pred dvobojem pojasnil trener Uniteda Michael Carrick, je Radečan po pokalni tekmi z Brightonom med tednom začutil bolečino v dimljah in njegovo stanje preučujejo. »Upajmo, da ni preveč hudo, a moramo počakati in videti,« je dodal.

Po poročanju otoških medijev bi lahko Šeško manjkal tudi tri tedne, tako da je pod velikim vprašajem reprezentančna akcija s slovensko izbrano vrsto v ligi narodov. United je ob njegovi odsotnosti znova prikazal slabšo predstavo in le remiziral s Fulhamom. Obe ekipi sta si sicer v dinamičnem obračunu pripravili kar nekaj priložnosti, zadetka pa sta padla ob neposrečenih posredovanjih obramb.

Domači so povedli v 63. minuti, ko je po obrambi Senneja Lammensa slabo reagiral Lisandro Martinez in žogo poslal v lastno mrežo. Gostje so točko izvlekli v 89. minuti, ko je zadel Matheus Cunha, žoga pa je bo bloku Davida Affengruberja spremenila smer.

Alexander Isak je v odlični strelski formi, prinesel je zmago Liverpoola pri Bournemouthu. FOTO: Glyn Kirk/AFP

Liverpool je v gosteh z 1:0 premagal Bournemouth, edini gol pa je v 57. minuti dosegel Alexander Isak. Šved je v prvenstvu zadel že četrtič, Liverpool pa kljub neprepričljivi predstavi v napadu ostaja neporažen.

Manchester City odhaja v prvi reprezentančni premor s tremi točkami prednosti na vrhu premier league, potem ko je Antoine Semenyo z dvema zadetkoma potrdil razburljivo domačo zmago s 5:3 proti Sunderlandu, za katerega je Brian Brobbey dosegel hat-trick. V razgibani tekmi je Sunderland dvakrat izenačil, izid pa je bil odprt vse do zaključka, ko je Erling Haaland z zadetkom potrdil zmago in ohranil Cityjev popoln začetek sezone.

Jaka Bijol ni igral za Leeds, ki je odigral tekmo brez golov proti Crystal Palaceu.

Erling Haaland je poskrbel za zmago Cityja. FOTO: Phil Noble /Reuters

Anglija, 5. kolo:

Petek:

Brentford – Chelsea 3:0

Sobota:

Tottenham – Aston Villa 2:3

Brighton – Arsenal 3:0

Everton – Ipswich 1:0

Newcastle – Hull 2:1

Nottingham Forest – Coventry 0:1

Nedelja:

Bournemouth – Liverpool 0:1

Leeds – Crystal Palace 0:0

Manchester City – Sunderland 5:3

Fulham – Manchester United 1:1