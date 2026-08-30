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Nogomet

Šeško in Bijol zbrala uro igre in štiri točke

Bruno Fernandes je dosegel hat-tick za Manchester United proti novincu Ipswichu. Leeds trpel, a prišel do točke v drugem polčasu. Chelsea od 3:0 do 4:3.
Bruno Fernandes je dosegel tri gole za Manchester United. FOTO: Paul Ellis/AFP
Galerija
Bruno Fernandes je dosegel tri gole za Manchester United. FOTO: Paul Ellis/AFP
P. Z.
30. 8. 2026 | 19:28
30. 8. 2026 | 21:03
4:33
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V drugem kolu angleške nogometne lige je Manchester United s 5:2 premagal Ipswich, Bruno Fernandes je dosegel hat-trick, Benjamin Šeško vstopil v 80. minuti. Leeds je doma iztržil le 1:1 proti Brentfordu, Jaka Bijol je bil zamenjan po slabem polčasu. Sedem golov tudi v Londonu, kjer je Chelsea vodil s 3:0, na koncu pa zmagal s 4:3.

United je na tekmi pokazal dva obraza, imel pa je kar precej sreče, da se je tekma obrnila v smer, kot si jo je želel. V prvem polčasu so bili namreč gostje boljši tekmec, že preden so dosegli vodilni gol, so zapravili dve stoodstotni priložnosti, ko je gostitelje dvakrat rešil vratar Senne Lammens.

V 29. minuti pa je bil belgijski vratar brez moči, potem ko je po desni strani prodrl Abdul Fatavu, v sredini lepo našel Leifa Davisa, ki je žogo poslal pod prečko. Srečni dogodki za gostitelje, ki v prvem delu niso bili posebej nevarni, pa so se začeli v 40. minuti. Takrat se je še na polovici Uniteda spotaknil gostujoči zvezni igralec Marcelino Nunez, izgubil žogo in Uniteda omogočil protinapad dva na enega, Matheus Cunha je s podajo v prazen prostor zaposlil Fernandesa, ta je sam pritekel pred vratarja in ga z močnim strelom premagal.

Srečni dogodki so se za varovance Michaela Carricka nadaljevali v drugem polčasu. V 56. minuti je Harry Maguire s pomočjo roke prišel do strela, žoga bi zagotovo zletela mimo gola, a je zadela Jacoba Gravesa in končala v mreži. Sodniki so kljub igranju z roko branilca Uniteda gol priznali z obrazložitvijo, da VAR pri avtogolu odločitve sodnika ne sme spreminjati.

Že kmalu zatem je gostujoča obramba storila novo napako, Graves je storil prekršek za enajstmetrovko, ki jo je uspešno izvedel Fernandes. Ta je nato v polno zadel še v 68. minuti, ko je po nekaj po nekaj odbitkih žoga srečno prišla do njega. Portugalec je v 82. minuti poskrbel še za asistenco za peti gol, ki ga je dosegel Bryan Mbeumo. Gosti so nato v zadnjih minutah po napaki Lisandra Martineza omilili poraz.

Nogometaši Leedsa po drugem krogu sicer ostajajo neporaženi, a je ekipa slovenskega reprezentanta Jake Bijola po zmagi v prvem krogu proti Brentfordu pričakovala več kot točko. Na koncu je morala biti v obračunu z Brentfordom tudi z njo zadovoljna, saj jo je rešila v 79. minuti, ko je končni izid 1:1 postavil Dominic Calvert-Lewin. Bijol je med polčasoma, ko je njegova ekipa zaostajala, ostal v slačilnici.

Jaka Bijol je bil taktično zamenjan ob polčasu. FOTO: Cairnduff Action/Reuters
Jaka Bijol je bil taktično zamenjan ob polčasu. FOTO: Cairnduff Action/Reuters

Drugo zmago v sezoni je vknjižil Chelsea. S 4:3 je ugnal Brighton, v 32. minuti je po golih Romea Lavie, Pedra Neta in Joaa Pedra vodila že s 3:0, ob polčasu je bilo 3:1, v 63. minuti pa so se gosti po avtogolu Pedra povsem približali. V 74. minuti se je Pedro oddolžil za napako, asistiral Colu Palmerju za 4:2, v šesti minuti sodnikovega dodatka pa je za kozmetični popravek poraza poskrbel Pascal Gross. Sunderland je doma z 1:0 premagal, edini gol je bil v 75. minuti delo Wilsona Isidorja, nogometaša s Haitija.

Anglija, 2. kolo:
Petek:
Crystal Palace – Manchester City 1:4 (0:1)
Sobota:
Liverpool – Nottingham Forest 2:2 (0:1)
Bournemouth – Everton 1:1 (1:0)
Coventry – Hull City 0:1 (0:0)
Tottenham – Newcastle 0:2 (0:0)
Nedelja:
Chelsea – Brighton 4:3 (3:1)
Leeds – Brentford 1:1 (0:1)
Sunderland – Fulham 1:0 (0:0)
Manchester United – Ipswich 5:2 (1:1)
Ponedeljek:
Aston Villa – Arsenal (21.00)

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