Šeško in Bijol zgolj gledalca na Elland Roadu

Sedmi krog angleškega nogometnega prvenstva je postregel tudi z dvobojem slovenskih reprezentantov med Leedsom Jake Bijola in Manchester Unitedom Benjamina Šeška, ki pa je še na seznamu poškodovanih. Tekma na Elland Roadu se je končala z remijem 1:1, Slovenca pa sta dvoboj pospremila le v vlogi gledalcev.

Prvi so povedli gosti, ko je predložek Yourija Tielemansa v mrežo preusmeril Bryan Mbeumo (35. minuta), vendar je Leeds odgovoril prek Dominica Calverta-Lewina (51.) po udarcu iz kota. Gostitelji so imeli v zaključku tekme celo dve priložnosti za zmago, a ju niso izkoristili. Manchester United je tako po remiju obtičal na 13. mestu, potem ko mu še na peti zaporedni prvenstveni tekmi ni uspelo zmagati. Leeds je sedmi.

Bryan Mbeumo je popeljal goste v vodstvo. FOTO: Phil Noble/Reuters

Zato pa je Brighton po visoki zmagi s 5:0 nad Crystal Palaceom vsaj začasno skočil na drugo mesto prvenstva. Že po desetih minutah igre je bilo 3:0 za domače, potem ko je Jaydee Canvot v 4. minuti dosegel avtogol, med strelce pa sta se hitro vpisala še Diego Gomez (7.) in Yasin Ayari (10.). V drugem polčasu so domači prednost še povišali prek Haralamposa Kostulasa (49.) in Jacka Hinshelwooda (84.).