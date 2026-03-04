  • Delo mediji d.o.o.
Nogomet

Šeško nemočen, Carrick doživel prvi poraz

V osrednjem derbiju angleške premier league je Newcastle kljub igralcu manj premagal Manchester United. Arsenal izkoristil spodrsljaj Cityja.
Benjamin Šeško tokrat ni imel recepta proti obrambi Newcastla. FOTO: Lee Smith/Reuters
Galerija
Benjamin Šeško tokrat ni imel recepta proti obrambi Newcastla. FOTO: Lee Smith/Reuters
P. Z., STA
4. 3. 2026 | 23:18
4. 3. 2026 | 23:33
3:26
A+A-

Nogometaši Manchester Uniteda so v 29. krogu angleške lige gostovali v Newcastlu. Benjamin Šeško, ki je igral celo tekmo, in soigralci so izgubili z 1:2 in tako vpisali prvi poraz pod vodstvom trenerja Michaela Carricka.

Newcastle je bil v prvem polčasu nekoliko nevarnejši, čeprav so imeli tudi gosti proti koncu prvega dela nekaj obetavnih akcij. Že v prvi minuti sodniškega dodatka so gostitelji ostali brez (strogo) izključenega Jacoba Ramseyja, ki je drugi rumeni karton dobil zaradi domnevnega simuliranja.

Nekaj trenutkov pozneje pa je sodnik dosodil najstrožjo kazen v korist Newcastla, to pa je unovčil Anthony Gordon. Še pred odhodom na odmor pa je rdečim vragom uspelo izenačiti, Casemiro je unovčil podajo Bruna Fernandesa, že njegovo 14. v sezoni.

V prvi polovici drugega polčasa se praktično ni poznalo, da imajo gosti igralca več, so pa rdeči vragi stopnjevali pritisk, imeli v 75., 76. in 89. minuti lepe priložnosti, toda Newcastle je v 90. minuti prišel do vodstva in zmage. Izvrstno je z desne strani kazenskega prostora z diagonalnim strelom zadel William Osula in končal niz 11 ligaških tekem Manchester Uniteda brez poraza.

Vodilni Arsenal je gostoval pri Brightonu in dosegel 20. zmago v sezoni. Končni izid je bil 1:0 za Londončane, edini zadetek pa je dosegel Bukayo Saka v deveti minuti. Drugouvrščeni Manchester City je proti Nottinghamu pričakoval zmago, ki bi ga obdržala v stiku z Arsenalom, a je četa Pepa Guardiole igrala le 2:2. Antoine Semenyo je za domače zadel v 31. minuti, Morgan Gibbs-White je izenačil v 56., v 62. je novo vodstvo Cityju priigral Rodri, za točko gostov pa je poskrbel Elliot Anderson v 76.

Četrtouvrščena Aston Villa je gostila Chelsea. Londonska zasedba je zmagala s 4:1. Domačini so sicer povedli v drugi minuti z golom Douglasa Luiza, nato pa sta za preobrat poskrbela Cole Palmer (55.) in predvsem Joao Pedro, ki je končal s hat-trickom, saj je zadel v 35., 45. in 64. minuti.

Anglija, 29. kolo:
Torek:
Bournemouth – Brentford 0:0
Everton – Burnley 2:0 (1:0)
Leeds – Sunderland 0:1 (0:0)
Wolverhampton – Liverpool 2:1 (0:0)
Sreda:
Aston Villa – Chelsea 1:4 (1:1)
Brighton – Arsenal 0:1 (0:1)
Fulham – West Ham 0:1 (0:0)
Manchester City – Nottingham Forest 2:2 (1:0)
Newcastle – Manchester United 2:1 (1:1)
Četrtek:
Tottenham – Crystal Palace (21.00)

