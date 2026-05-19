Velika afera v angleškem nogometu, zamenjava na Wembleyju

Velika zgodba v angleškem nogometu. Southampton je bil izključen iz finala za uvrstitev v premier league, potem ko je priznal vohunjenje na treningu polfinalnega tekmeca Middlesbrougha. Middlesbrough je bil znova uvrščen v tekmovanje in se bo v soboto na Wembleyju pomeril s Hullom za mesto v eliti.

Southamptonu bodo v prihodnji sezoni tudi odvzeli štiri točke, potem ko je klub priznal več kršitev pravil, povezanih z »nepooblaščenim snemanjem treningov drugih klubov«, je zapisano v izjavi angleške nogometne lige (English Football League – EFL).

»Neodvisna disciplinska komisija je izločila Southampton iz končnice za napredovanje,« je sporočila EFL. Southampton, ki je v prejšnji sezoni izpadel iz premier league, je potrdil, da se bo na kazen pritožil. EFL je dodala, da strani sodelujeta, da bi zagotovili, da bi lahko bila pritožba obravnavana že v sredo. »Glede na razplet bi to lahko povzročilo nadaljnjo spremembo sobotne tekme,« so še sporočili iz EFL.

Napredovanje v premier league naj bi bilo vredno približno 230 milijonov evrov dodatnih prihodkov. Člana strokovnega štaba Southamptona so predstavniki Middlesbrougha zalotili, ko je trening snemal s svojim telefonom. EFL je potrdila, da je proti Southamptonu vložila dodatne obtožbe in da je klub prav tako priznal opazovanje treningov pred tekmami proti Oxfordu in Ipswichu. Prva polfinalna tekma se je končala z 0:0, nato pa je Southampton v drugo napredoval z zmago z 2:1 po podaljških.

Middlesbrough je v izjavi pozdravil odločitev disciplinske komisije. »Verjamemo, da to za prihodnost naše igre pošilja jasno sporočilo glede športne integritete,« so zapisali.

Southampton je na zadnjih 25 tekmah izgubil le enkrat, in sicer v polfinalu FA pokala, kjer je z 2:1 klonil proti Manchester Cityju. Po slabem začetku sezone se je moštvo vključilo v boj za napredovanje, potem ko je novembra vajeti prevzel Tonda Eckert. Vendar je prihodnost nemškega trenerja na St. Mary’s zdaj pod vprašajem.