  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Tisk

English

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Velika afera v angleškem nogometu, zamenjava na Wembleyju

Napredovanje v premier league naj bi bilo vredno 230 milijonov evrov dodatnih prihodkov, toda Southampton je zaradi vohunjenja kruto kaznovan.
Trener Tonda Eckert in navijači Southamptona so doživeli šok. FOTO: Craig Brough/Reuters
Galerija
Trener Tonda Eckert in navijači Southamptona so doživeli šok. FOTO: Craig Brough/Reuters
Peter Zalokar
19. 5. 2026 | 21:16
19. 5. 2026 | 21:31
2:38
A+A-

Velika zgodba v angleškem nogometu. Southampton je bil izključen iz finala za uvrstitev v premier league, potem ko je priznal vohunjenje na treningu polfinalnega tekmeca Middlesbrougha. Middlesbrough je bil znova uvrščen v tekmovanje in se bo v soboto na Wembleyju pomeril s Hullom za mesto v eliti.

Southamptonu bodo v prihodnji sezoni tudi odvzeli štiri točke, potem ko je klub priznal več kršitev pravil, povezanih z »nepooblaščenim snemanjem treningov drugih klubov«, je zapisano v izjavi angleške nogometne lige (English Football League – EFL).

»Neodvisna disciplinska komisija je izločila Southampton iz končnice za napredovanje,« je sporočila EFL. Southampton, ki je v prejšnji sezoni izpadel iz premier league, je potrdil, da se bo na kazen pritožil. EFL je dodala, da strani sodelujeta, da bi zagotovili, da bi lahko bila pritožba obravnavana že v sredo. »Glede na razplet bi to lahko povzročilo nadaljnjo spremembo sobotne tekme,« so še sporočili iz EFL.

Napredovanje v premier league naj bi bilo vredno približno 230 milijonov evrov dodatnih prihodkov. Člana strokovnega štaba Southamptona so predstavniki Middlesbrougha zalotili, ko je trening snemal s svojim telefonom. EFL je potrdila, da je proti Southamptonu vložila dodatne obtožbe in da je klub prav tako priznal opazovanje treningov pred tekmami proti Oxfordu in Ipswichu. Prva polfinalna tekma se je končala z 0:0, nato pa je Southampton v drugo napredoval z zmago z 2:1 po podaljških.

Middlesbrough je v izjavi pozdravil odločitev disciplinske komisije. »Verjamemo, da to za prihodnost naše igre pošilja jasno sporočilo glede športne integritete,« so zapisali.

Southampton je na zadnjih 25 tekmah izgubil le enkrat, in sicer v polfinalu FA pokala, kjer je z 2:1 klonil proti Manchester Cityju. Po slabem začetku sezone se je moštvo vključilo v boj za napredovanje, potem ko je novembra vajeti prevzel Tonda Eckert. Vendar je prihodnost nemškega trenerja na St. Mary’s zdaj pod vprašajem.

Mnenja  |  Gostujoče pero
Gostujoče pero

Nesporno je, da je bil naročnik izraelske obveščevalne agencije Janez Janša

Do 22. maja je rok za ustavno pritožbo, ki jo lahko vloži vsakdo, ki meni, da je bil zaradi tujega vpliva onemogočen demokratični volilni proces.
19. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Vredno branja

Slovenska pevka, ki je umorila babico, snema pesmi in piše knjige

Maja Tripar je za zapahi napisala knjigo Zvezda črne kronike. Sorodnikom žrtve jo je uspelo umakniti iz prodaje.
Moni Černe 18. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Sestavljanje vlade

Slovenija dobiva prvo desno koalicijo po osamosvojitvi

Znani so roki nastanka četrte vlade Janeza Janše, vsebina koalicijske pogodbe in ministrska zasedba ostajata skrivnost.
Uroš Esih 18. 5. 2026 | 20:17
Preberite več
Premium
Lokalno  |  Ljubljana in okolica
Nepremičninski trg

V Šiški še ena drzna in »špičasta« stolpnica

S spremembo prostorskega akta bodo bolgarskim investitorjem na občini omogočili gradnjo v Šiški. Gre za drugi projekt v Ljubljani.
Manja Pušnik 18. 5. 2026 | 16:23
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Odseki, kjer motoristi najpogosteje izgubijo nadzor

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

SOF 2026: največji marketinški dogodek v Sloveniji

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
Promo Delo 19. 5. 2026 | 14:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:27
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Povešene veke niso le estetska tema

Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:09
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Deset projektov, ki bodo preobrazili slovensko zdravstvo

Na konferenci o zdravstvu prihodnosti so razpravljali o digitalni transformaciji v zdravstvu, o pomenu tega ter izkušnjah iz prakse.
Milka Bizovičar 19. 5. 2026 | 20:39
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Pred vstopom v srednjo šolo

Do želene kariere ne vodi samo ena pot

Pomembno je, da pred izbiro, kam se bomo vpisali, raziščemo vse poti izobraževanja, ki vodijo do želenega poklica.
Milka Bizovičar 18. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Nepremičnine

Zavarovanja ne odražajo podnebne realnosti

Naravne nesreče so po podatkih svetovne pozavarovalnice Munich Re v zadnjih letih povzročile rekordne gospodarske škode.
Miran Varga 16. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Nepremičnine

Digitalna podpora pri največjih življenjskih odločitvah

Za gradnjo, prenovo in nakup nepremičnin platforme uporabnikom prihranijo čas ter pomagajo pri boljših finančnih odločitvah.
Marjana Kristan Fazarinc 16. 5. 2026 | 05:30
Preberite več

Več iz teme

Anglijapremier leagueangleško prvenstvoSouthamptonMiddlesbrough

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Nogomet
Vohunjenje

Velika afera v angleškem nogometu, zamenjava na Wembleyju

Napredovanje v premier league naj bi bilo vredno 230 milijonov evrov dodatnih prihodkov, toda Southampton je zaradi vohunjenja kruto kaznovan.
Peter Zalokar 19. 5. 2026 | 21:16
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Bosna in Hercegovina

Razpadli most, boleč simbol disfunkcionalnosti države

Odgovorni so zaplet naposled rešili s preusmeritvijo prometa na nov mejni prehod, ki so ga odprli začasno.
Novica Mihajlović 19. 5. 2026 | 20:50
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Deset projektov, ki bodo preobrazili slovensko zdravstvo

Na konferenci o zdravstvu prihodnosti so razpravljali o digitalni transformaciji v zdravstvu, o pomenu tega ter izkušnjah iz prakse.
Milka Bizovičar 19. 5. 2026 | 20:39
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Energetska (ne)odvisnost

Ameriška energija kot orodje zunanje politike

Množična proizvodnja nafte in zemeljskega plina v ZDA prinaša posledice za ves svet.
Barbara Kramžar 19. 5. 2026 | 20:35
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Iran

Trump si bolj kot miru z Iranom želi »zmage«

Glavni pogajalski oviri sta jedrsko vprašanje in nadaljevanje izraelskih napadov na Libanon.
Boštjan Videmšek 19. 5. 2026 | 20:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Deset projektov, ki bodo preobrazili slovensko zdravstvo

Na konferenci o zdravstvu prihodnosti so razpravljali o digitalni transformaciji v zdravstvu, o pomenu tega ter izkušnjah iz prakse.
Milka Bizovičar 19. 5. 2026 | 20:39
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Energetska (ne)odvisnost

Ameriška energija kot orodje zunanje politike

Množična proizvodnja nafte in zemeljskega plina v ZDA prinaša posledice za ves svet.
Barbara Kramžar 19. 5. 2026 | 20:35
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Iran

Trump si bolj kot miru z Iranom želi »zmage«

Glavni pogajalski oviri sta jedrsko vprašanje in nadaljevanje izraelskih napadov na Libanon.
Boštjan Videmšek 19. 5. 2026 | 20:30
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Vaši podatki morda niso več samo vaši. Večina tega sploh ne ve

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Delo 18. 5. 2026 | 12:11
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Destinacija, ki v enem dnevu ponuja mesto, morje in narodni park

Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
Promo Delo 14. 5. 2026 | 14:10
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 08:33
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Evropa ima dovolj: Zakaj ne smemo več biti odvisni od tujine?

V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
15. 5. 2026 | 09:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečina v kolku, ki ne mine? Lahko je kriva hrbtenica!

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
Promo Delo 19. 5. 2026 | 08:54
Preberite več
Promo
Magazin  |  Kulinarika
Vredno branja

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
18. 5. 2026 | 08:28
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

So ledeni možje mit ali resnica?

So ledeni možje mit ali realnost, ki vrtičkarjem vsako leto malo prekriža načrte? Preverite, zakaj jih vrtičkarji še vedno upoštevajo pri sajenju vrtnin v maju.
Promo Delo 15. 5. 2026 | 15:12
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PAMETNA SAMOOSKRBA

Novost v slovenski energetiki

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Spomladanski oddih ob morju

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:43
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
Promo Delo 1. 5. 2026 | 10:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
NEVERJETNO

Ko vidijo to preobrazbo, ostanejo brez besed (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Delo 15. 5. 2026 | 08:10
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Poti brez skrbi
Vredno branja

Na poti skozi Evropo: kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
Promo Delo 15. 5. 2026 | 10:04
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo