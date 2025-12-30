Bo Šeško prekinil strelski post; bo vroča Aston Villa ustavila tudi Arsenal?

Angleška nogometna liga že tradicionalno ne počiva med božično-novoletnimi prazniki in nocoj bo v premier league šest tekem, zadnjih v tem letu. Derbi 18. kroga bo med vodilnim Arsenalom in Aston Villo, ki je dobila 11 tekem, odkar je 1. novembra izgubila pri Liverpoolu.



Manchester United bo želel graditi na zadnji zmagi proti Newcastlu, ki je bila vse prej kot prepričljiva.je igral 60 minut in ni dosegel gola. Zadnjega, drugega pri novem klubu, je vpisal 4. oktobra proti Sunderlandu.

Trener Ruben Amorim se je tudi po zmagi proti Newcastlu moral zagovarjati, ker je United »parkiral avtobus« v drugem polčasu, a je vztrajal, da je moral na Old Traffordu najprej vzpostaviti jasno formacijo, preden bi lahko od svojih nogometašev zahteval taktično prilagodljivost, saj bi bilo podleči pritisku medijev zanj konec.

Amorim je v petkovi zmagi z 1:0 proti Newcastlu prvič opustil igro s trojico branilcev in bočnima branilcema ter se odločil za klasično štirico v zadnji vrsti z dvema zadnjima vezistoma. Portugalski strokovnjak je nekoč slikovito dejal, da ga ne bi mogel v spremembo sistema prepričati niti papež.

A Amorim, ki je zdaj z Unitedom le še tri točke oddaljen od mest, ki vodijo v ligo prvakov, poudarja, da nikoli ni bil tako trmast, kot je morda delovalo navzven. »Ko sem prišel sem v minuli sezoni, sem ugotovil, da morda nimam nogometašev, s katerimi bi lahko dobro igrali v tem sistemu, vendar je šlo za začetek procesa,« je dejal pred tekmo proti Wolves.

»Poskušali smo zgraditi identiteto. Danes je drugačen trenutek. Nimamo veliko igralcev in se moramo prilagoditi, da razumejo, zakaj spreminjamo stvari,« je dejal Amorim, ki je ostal brez sedmerice standardnih članov moštva, tudi kapetana »Bruna Fernandesa«. Mu bo Šeško olajšal delo?

Angleška liga, danes:

Burnley – Newcastle (20.30)

Chelsea – Bournemouth (20.30)

Nottingham Forest – Everton (20.30)

West Ham – Brighton (20.30)

Arsenal – Aston Villa (21.15)

Manchester United – Wolverhampton (21.15)