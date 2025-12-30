  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Bo Šeško prekinil strelski post; bo vroča Aston Villa ustavila tudi Arsenal?

    V premier league bodo nocoj odigrali zadnje tekme v tem letu, vodilni Arsenal na težki preizkušnji. Manchester United gosti zadnjeuvrščeni Wolverhampton.
    Benjamin Šeško se proti Newcastlu ni izkazal. FOTO: Darren Staples/AFP
    Galerija
    Benjamin Šeško se proti Newcastlu ni izkazal. FOTO: Darren Staples/AFP
    P. Z.
    30. 12. 2025 | 05:00
    3:00
    A+A-

    Angleška nogometna liga že tradicionalno ne počiva med božično-novoletnimi prazniki in nocoj bo v premier league šest tekem, zadnjih v tem letu. Derbi 18. kroga bo med vodilnim Arsenalom in Aston Villo, ki je dobila 11 tekem, odkar je 1. novembra izgubila pri Liverpoolu.

    Stavite na svojega favorita v angleškem prvenstvu.


    Manchester United bo želel graditi na zadnji zmagi proti Newcastlu, ki je bila vse prej kot prepričljiva. Benjamin Šeško je igral 60 minut in ni dosegel gola. Zadnjega, drugega pri novem klubu, je vpisal 4. oktobra proti Sunderlandu. 

    Trener Ruben Amorim se je tudi po zmagi proti Newcastlu moral zagovarjati, ker je United »parkiral avtobus« v drugem polčasu, a je vztrajal, da je moral na Old Traffordu najprej vzpostaviti jasno formacijo, preden bi lahko od svojih nogometašev zahteval taktično prilagodljivost, saj bi bilo podleči pritisku medijev zanj konec.

    Amorim je v petkovi zmagi z 1:0 proti Newcastlu prvič opustil igro s trojico branilcev in bočnima branilcema ter se odločil za klasično štirico v zadnji vrsti z dvema zadnjima vezistoma. Portugalski strokovnjak je nekoč slikovito dejal, da ga ne bi mogel v spremembo sistema prepričati niti papež.

    A Amorim, ki je zdaj z Unitedom le še tri točke oddaljen od mest, ki vodijo v ligo prvakov, poudarja, da nikoli ni bil tako trmast, kot je morda delovalo navzven. »Ko sem prišel sem v minuli sezoni, sem ugotovil, da morda nimam nogometašev, s katerimi bi lahko dobro igrali v tem sistemu, vendar je šlo za začetek procesa,« je dejal pred tekmo proti Wolves.

    »Poskušali smo zgraditi identiteto. Danes je drugačen trenutek. Nimamo veliko igralcev in se moramo prilagoditi, da razumejo, zakaj spreminjamo stvari,« je dejal Amorim, ki je ostal brez sedmerice standardnih članov moštva, tudi kapetana »Bruna Fernandesa«. Mu bo Šeško olajšal delo?

    Angleška liga, danes:
    Burnley – Newcastle (20.30)
    Chelsea – Bournemouth (20.30)
    Nottingham Forest – Everton (20.30)
    West Ham – Brighton (20.30)
    Arsenal – Aston Villa (21.15)
    Manchester United – Wolverhampton (21.15)

     

     

    Šport  |  Nogomet
    Tuja prvenstva

    Bodo topničarji zdržali ritem, bo City vpisal osmico? Bo Bijol spet zadel?

    V Angliji in Italiji ni počitka, nocoj derbi med Chelseajem in Aston Villo, jutri med Atalanto in Interjem. Jaka Bijol pri Sunderlandu.
    Peter Zalokar 27. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Premier league

    Benjamin Šeško ob veliki zmagi Manchester Uniteda zadel le vratnico

    Na »boxing day« so nogometaši Manchester Uniteda, v prvi enajsterici je dobro igral tudi Benjamin Šeško, prišli do pomembne zmage nad Newcastlom.
    26. 12. 2025 | 19:55
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Manchester United

    Slavni kapetan neposreden: Ne potrebujemo nasmehov, Šeško naj bo sebičen

    Nekdanji odlični igralec Roy Keane je mnenja, da bi pred golom Benjamin Šeško moral biti bolj odločen in sebičen, če želi uspeti na Otoku.
    Nejc Grilc 25. 12. 2025 | 15:45
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Manchester United

    Šeško izgubil pomembnega soigralca

    Portugalski vezist Bruno Fernandes si je poškodoval stegensko mišico, a trener rdečih vragov Ruben Amorim pravi, da njegova odstotnost ne bo tako dolga.
    25. 12. 2025 | 10:42
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Premier league

    Pred Šeškom še dve priložnosti za vesele praznike

    Nogometaši Manchester Uniteda so v Birminghamu pri vroči Aston Villi izgubili z 1:2. Benjamin Šeško je dobil 70 minut, a ni zatresel mreže.
    Nejc Grilc 21. 12. 2025 | 19:37
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Premier league

    Posebno priznanje za Jako Bijola

    Ob zmagi s 4:1 nogometašev Leedsa najboljši nogometaš na igrišču ni bil strelec dveh golov Dominic Calvert-Lewin, temveč Jaka Bijol. Šeško v Birminghamu.
    21. 12. 2025 | 16:40
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevc nasmejal avstrijsko novinarko, zagotovo marsikoga bode, da je tako dober

    V Oberstdorfu jutri štart 74. novoletne turneje v smučarskih skokih, ki jo bo Domen Prevc začel kot vroči kandidat za zmago. Dobro se razume s Kobajašijem.
    Miha Šimnovec 27. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Jezna Mikaela Shiffrin udarila po Avstrijcih: To naj bi bil šov

    Ameriška smučarska zvezdnica zmagala tudi na slalomu za svetovni pokal v Semmeringu. Črn dan Slovenk na generalki za Kranjsko Goro.
    Miha Šimnovec 28. 12. 2025 | 20:56
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Sestre Dionne

    Umrla še zadnja od sester, ki so jo v otroštvu postavili na ogled turistom

    Pet identičnih sester je bilo nekoč atrakcija, potem ko jih je kanadska vlada preprosto odvzela staršem.
    28. 12. 2025 | 11:13
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Slovenska Istra

    Slovensko Istro preplavlja gradnja stanovanj za pregrešno visoko ceno

    Le petina je najemnih stanovanj, mladi se selijo predvsem iz piranske občine.
    Boris Šuligoj 29. 12. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Družbena odgovornost

    Podjetja z donacijami podpirajo lokalno okolje

    Investicije v projekte, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja.
    Milka Bizovičar 18. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    premier leagueAnglijaArsenalManchester UnitedBenjamin ŠeškoAston VillaUnai EmeryChelseaMikel ArtetaRuben Amorim

    Kultura  |  Knjiga
    Knjiga Mrk Uma, Max Horkheimer

    Vera filozofije je ne podleči strahu

    Mrk uma: Horkheimer zaznava slepo ulico, v kateri se je znašlo filozofsko mišljenje, in namen knjige je to opredeliti
    Janez Markeš 30. 12. 2025 | 05:07
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Slovenija v varnostnem svetu

    Resolucija o Gazi je najvidnejši pečat mandata

    Z načelnostjo in zavezanostjo mednarodnemu pravu do pobude Voditeljstva za mir v času nepredvidljivosti administracije Donalda Trumpa.
    Uroš Esih 30. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Ali Ukrajina že deluje kot del evropskega političnega prostora?

    EU z orodjem, utemeljenim kot notranji krizni mehanizem, sodeluje pri financiranju vojaških potreb tretje države v oboroženem spopadu s tretjo državo.
    30. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Zakon o biotehnologiji

    Kaj evropski zakon o biotehnologiji prinaša slovenskim podjetjem

    Evropski zakonodajni okvir je treba hitro prevesti v nacionalno zakonodajo.
    Nejc Gole 30. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Gospodarstvo

    Ali Švica izgublja svoj položaj v svetu?

    Po letu pretresov nekateri opozarjajo, da švicarski sistem, ki temelji na nevtralnosti, konsenzu in neposredni demokraciji, ne deluje dovolj hitro.
    30. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Zakon o biotehnologiji

    Kaj evropski zakon o biotehnologiji prinaša slovenskim podjetjem

    Evropski zakonodajni okvir je treba hitro prevesti v nacionalno zakonodajo.
    Nejc Gole 30. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Gospodarstvo

    Ali Švica izgublja svoj položaj v svetu?

    Po letu pretresov nekateri opozarjajo, da švicarski sistem, ki temelji na nevtralnosti, konsenzu in neposredni demokraciji, ne deluje dovolj hitro.
    30. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
